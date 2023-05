Protestniki s poklanimi ovcami na protest (FOTO)

Kmetje ter domačini iz Občine Gorje in okolice so na današnjem protestu v Zgornjih Gorjah pozvali pristojne, da takoj ukrepajo proti volkovom in tako zagotovijo varnost živine ter lokalnega prebivalstva. Danes so kadavre v nedeljo poginulih ovc pripeljali pred prostore gorjanske občine, naslednjič jih bodo pred parlament, pravijo.

»Razširjenost volka na biosfernem območju Julijskih Alp je postala velika težava, predvsem ker se je preveč približal ljudem. Na to se že dalj časa opozarja vse pristojne, ker pa se zadeve urejajo prepočasi oziroma se breme prelaga le na kmete, je očitno čas za protest,« so zapisali protestniki. »​Naša zahteva je popolnoma jasna. Od pristojnih državnih organov in Ministrstva za naravne vire in prostor zahtevamo, da začnejo takoj ukrepati glede velike zveri na Gorenjskem in s tem v prvi vrsti zaščitijo naše občane in občanke pred napadi volka«, je dejal župan Občine Gorje Peter Torkar. »Volk je v vasi, saj je včeraj na kmetiji v vasi Rečica, le nekaj metrov od hiše in ljudi, napadel in pobil sedem ovac in s tem ogrozil tamkajšnje prebivalce in turiste. S tem dogodkom smo se srečali danes pri nas, jutri pa lahko to doživijo kje drugje«, je še dodal Torkar.

Volk je v nedeljo pokončal sedem ovc in jagnjet v zaščiteni ogradi na pašniku, ki je le nekaj deset metrov oddaljen od lastnikove hiše, 350 metrov stran od Blejskega jezera.

»Ne gre več le za živali in kmete, ampak za vse državljane. Vprašanje je, ali lahko ljudje sploh še prosto gobarijo, kolesarijo, hribolazijo ali se sprehajajo po gozdu. Volkovi namreč izgubljajo strah, zato bodo plen počasi iskali med ljudmi«, pa je dejal predstavnik Sindikata kmetov Slovenije Stane Bergant. To potrjujejo tudi prestrašene občanke in kmetovalke, ki pravijo, da se ponoči celo sliši volčje tuljenje.

»Strah je vedno večji, otrok ne upamo puščati same na lastnem dvorišču. Ogroženi pa nismo le mi in naša pašna živinoreja, ki je tudi naš vir dohodka, ampak mimoidoči kolesarji in turisti«, je dejala kmetovalka in prebivalka naselja Zgornje Laze Alenka Pogačar. Enakega mnenja je tudi mama Mojca Žmitek iz Bohinja, ki pravi, da so se na državo že večkrat obrnili, a jim ta samo očita, da so slabi gospodarji in da niso nič naredili za varovanje. Država namreč vidi rešitev v tem, da se pred volkovi kmetje zavarujejo z mrežami in visokimi ogradami, a žal povsod to ni izvedljivo, saj je precejšnji del pašnikov v visokogorju, ograditi pa ni možno niti celotnega podeželja. Kmetje pa so enotni, da je rešitve treba poiskati drugje. Nujno je treba skrajšati tudi čas obravnav in izplačil denarnih odškodnin zaradi nastale škode in urediti sofinanciranje nadstandardne zaščite živali.