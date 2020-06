Protestniki Prešernu nadeli okove

Zdaj že tradicionalni petkovi protivladni protesti so danes v prestolnici napolnili Prešernov trg, Trg republike pa je, četudi tokrat neograjen, zvečer sameval. Protestniki so v protest proti ograjam, s katerimi po njihovem mnenju policija omejuje njihovo pravico do zbiranja, med drugim Prešernu simbolično nadeli okove.



Glede na to, da je policija minuli petek Trg republike, ki je bilo ključno prizorišče protestov v minulih tednih, povsem ogradila, se je več tisoč protestnikov danes v Ljubljani zbralo na Prešernovem trgu.



Ob tem so s transparenti in v govorih poudarili, da jih nobena ograja ne bo ustavila. »Vsak petek, ko se zbere nekaj tisoč ljudi na ulicah, mirno, dostojanstveno, zmagujemo. Poskušali so nas ograditi in omejiti zbiranje. Ni jim uspelo in ne bo jim uspelo,« je dejal eden od izpostavljenih protestnikov, kulturnik Jaša Jenull.



Protestniki so bili do ograjevanja ljubljanskih ulic, ki ima izkušnjo ograjene, okupirane Ljubljane, kritični. Zato so svojo kritiko izrekli tudi pod spomenikom največjega slovenskega pesnika, ki so mu simbolično nadeli okove.



Od tam pa so se odpravili na sprehod po ljubljanskih ulicah, kot so dejali, po poteh okupirane Ljubljane. Končali pa so na Kongresnem trgu, kjer je bila v sredo državna proslava ob dnevu državnosti. Na pobudo Aktiva delavk in delavcev v kulturi se je tedaj na Prešernovem trgu odvila alternativna proslava, na kateri se je po oceni policije zbralo okoli 7000 ljudi. Žvižgi tudi pred stavbo SD

Tudi na tej pa je bilo slišati podobna sporočila kot vsak petek na protestih, in sicer proti korupciji in kraji javnega denarja, privilegijem kapitala in žalitvam, ki jih pripisujejo aktualni vladni garnituri. Pa tudi za varstvo narave in podporo kulturi.



Se je pa danes skupina protestnikov še pred zbiranjem na Prešernovem trgu ustavila tudi pred sedežem stranke SD, kjer so glede na objave na družbenih omrežjih politiki sporočili, da imajo »dovolj levih, desnih in kvazi sredinskih politikov, ki ne delajo za dobro ljudstva«.



Danes so šli protestniki tudi po Prešernovi cesti mimo predsedniške oziroma vladne palače, kjer je bilo slišati številne glasne žvižge in zvončkljanje. Gregorčičevo ulico so sicer policisti zaprli.



Zato pa pred protesti tokrat ni bilo ograje okoli Trga republike. Tudi policistov je bilo videti manj kot pretekle proteste. Na policijski upravi Ljubljana so za STA pojasnili, da podatkov o številu policistov pri varovanju zaradi taktičnosti dela policije ne morejo posredovati. So pa policisti, tako kot do zdaj, »udeležence shoda opozarjali na predpisane ukrepe odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah in ob zaznanih kršitvah o tem obveščali pristojne službe«.



Tudi danes so protesti potekali po več slovenskih mestih, npr. v Mariboru in Celju. V Mariboru je zbrane nagovoril tudi uslužbenec zavoda za blagovne rezerve Ivan Gale, ki je razkril nekatere pritiske na zavod pri nabavi opreme, potrebne v epidemiji novega koronavirusa, in s tem sprožil afero, ki je še podkrepila proteste.



Znova je bilo med protestniki tako v Ljubljani kot Mariboru videti tudi nekatere znane kulturnike. Večerov objektiv je ujel tudi lanska slovenska predstavnika na Evroviziji Zalo in Gašperja.