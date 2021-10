Protestniki poslali pisma Janši in Toninu

Na Trgu republike v Ljubljani so se danes ob 19. uri zbrali petkovi protestniki, ki so tokrat naslovili problematiko infrastrukture, zelene mobilnosti, javnega potniškega prometa in stanovanj. Za 12. november napovedujejo nov veliki, vseslovenski protest, so sporočili iz Protestne ljudske skupščine.

Nekateri predstavniki vlade so po njihovem mnenju v preteklem tednu s »skrajno sumljivimi pošiljkami poskušali preusmeriti pozornost« z domnevne koruptivnosti in nesposobnosti. »Izjemno vprašljiva 'grozilna pisma' (ki po varnostnem protokolu pošte sploh ne bi mogla priti do naslovnikov) ne bodo preprečila ljudem, da utemeljeno kritiziramo delo vlade in izražamo svoja stališča,« so zapisali v sporočilu.

Pisemske pošiljke

Okoli 20. ure so se zato po ljubljanskih ulicah odpravili do ene od poštnih poslovalnic, kjer so odposlali pisemske pošiljke premierju Janezu Janši in obrambnemu ministru Mateju Toninu. Ob so tem dodali, da vsebina ni »grožnja s smrtjo, ampak odločna, argumentirana zahteva za odstop in takojšnje volitve«.

Njihova dejanja o pošiljkah se navezujejo na dogajanje preteklega tedna, ko je več predstavnikov koalicije poročalo o prejemu pošiljk z grozilno vsebino, nekateri so prejeli tudi naboj.

Na tokratnih protestih so se zavzemali za gradnjo zelene infrastrukture, gradnjo 30.000 novih neprofitnih stanovanj do leta 2030, dopolnitev 78. člena ustave s tem, da je »država dolžna zagotoviti dostojne bivanjske pogoje vsem prebivalcem«, podporo stanovanjskim zadrugam, prepoved »oderuških« najemnin in za več urejenih kolesarskih stez.