Protestniki napovedali boj, to jim sporoča ljubljanska policija

Videonadzor v središču mesta

»Do zmage!«

»Policisti Policijske uprave Ljubljana bomo danes na morebitnih neprijavljenih shodih opravljali naloge varovanja življenja in premoženja ljudi, preprečevanja kršitev javnega reda in miru, nadzirali pa bomo tudi spoštovanje veljavnih odlokov za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni, in v primeru ugotovljenih kršitev ustrezno ukrepali,« so sporočili ljubljanski policisti.Posebej so opozorili na prepoved prinašanja nevarnih predmetov na javne prireditve. Pri tem izpostavljajo, da je zbiranje ljudi z veljavnim odlokom še vedno omejeno. Predvsem ranljivim skupinam prebivalstva (starejšim in staršem z otroki, nosečim ženskam) svetujejo, da se z udeležbo na tovrstnih dogodkih ne izpostavljajo potencialno nevarnim situacijam.Območje shoda in konkretni postopki s policisti bodo videonadzorovani. »Pozivamo vse, da upoštevajo opozorila in navodila policije, ter spoštujejo odloke glede omejitve gibanja in zbiranja ljudi. Poudarjamo, da namen ukrepov policistov ni poseganje v pravice posameznikov do zbiranja in svobode izražanja, pač pa varovanje življenja in premoženja ljudi ter varovanje zdravja udeležencev in vseh nas. Ljudi pozivamo k odgovornemu ravnanju in spoštovanju ukrepov za zajezitev epidemije koronavirusa, tako zaradi sebe kot tudi zaradi drugih.«Protestna ljudska skupščina je na facebooku napovedala shod na dan upora proti okupatorju, ki se bo začel ob 17. uri na Prešernovem trgu. »Naše združeno ljudstvo je v preteklosti že premagalo tuje in domače okupatorje ter si izborilo svobodo. Tudi tokrat bomo pokazali, da ima v Sloveniji oblast ljudstvo in da se nikoli ne bomo nehali boriti! Do zmage!« so med drugim zapisali v objavi.