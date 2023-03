Protestniki napolnili Trg republike: povabili Goloba in Klakočar Zupančičevo, toda ... (FOTO)

Mesec dni po prvem shodu, 1. februarja, se je danes spet zbrala množica protestnikov, ki zahtevajo takojšen dvig pokojnin za 20 odstotkov. Pobudnik shoda je iniciativa Glas upokojencev Slovenije, skupaj z društvom Inštitut 1. oktober, pod vodstvom Pavla Ruparja, nekdanjega tržiškega župana in poslanca SDS.

Shoda se udeležuje večtisočglava množica. Ruparju se je na odru pridružil tudi Vili Kovačič, ki je dejal, da se ne na Trgu republike zbralo okoli 28.000. Po nekaterih drugih neuradnih podatkih se je zbralo okoli 20.000 ljudi, a na uradne številke bo treba še počakati.

Govorci so izpostavil, da so do tega trenutka še vedno brez sogovornika, saj se predsednik vlade Robert Golob, minister Luka Mesec in predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič ne odzivajo. Menda si jih povabili na shod, a se na vabilo niso odzvali.

»Kot da nas ni. Tukaj smo v večjem številu kot 1. februarja, ker tisti prej omenjeni, ki bi jim moralo biti mar za nas, plešejo v krogu brez učinka in rezultata. Predsednik vlade nima časa za množico upokojencev,« je dejal eden od govorcev.

Pred protestom so pobudniki v državni zbor predložili zakon. Pripravili so spremembo pokojninskega zakona, ki bi še v tem letu dvignil pokojnine do tisoč evrov za 20 odstotkov, do 1500 evrov za 10 odstotkov in nad 1500 evrov za 5 odstotkov. Če bi prišlo do napovedane izredne uskladitve, bi bilo tako treba zvišati še najnižje pokojnine za 10 odstotkov. Vsaj 750 evrov bi morala po njihovo znašati vsaka pokojnina, so zapisali.

V vladni koaliciji opozarjajo, da so protesti sicer legitimna oblika izražanja nezadovoljstva, a da gre v tem primeru za shod, ki je namenjen predvsem rušenju vlade. Zdus prvega shoda ni podprl. Takrat so posvaril pred populizmi in zahteve iniciative označili za nerealne.