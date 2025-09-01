Protestniki na Bledu: Kaja Kallas in EU soodgovorni za genocid v Palestini (FOTO)

Ob robu strateškega foruma (BSF), ki se danes začenja na Bledu, so propalestinski protestniki opozarjali na genocid v Gazi, Evropi pa očitali sokrivdo. Od evropskih voditeljev so zahtevali ukrepanje. Zunanja ministrica Tanja Fajon je dejala, da si želi mirnih protestov brez žalitev, priznava pa, da bi EU lahko naredila več.

Protestniki in protestnice so na Blejskem jezeru, pred Festivalno dvorano, kjer je potekal forum z udeležbo najvišjih političnih predstavnikov iz Slovenije in sveta, na čoln namestili transparent s podobo Kaje Kallas, ki stiska krvavo roko Benjamina Netanjahuja, ob njem pa napis »Da, si sokrivka.« Čoln je iz jezera pregnala policija. Protest je spremljala tudi velika lutka sestradanega otroka – simbol prizorov, ki jih vsakodnevno spremljamo iz Gaze. Na hribu Straža pa je Kallas in njene kolege ob ogromni palestinski zastavi pričakalo še eno sporočilo – »Sankcije proti Izraelu«.

K protestu je med drugim pozivalo Gibanje za pravice Palestincev, v bližini Festivalne dvorane pa se je še pred uradnim začetkom foruma danes zbralo nekaj deset ljudi. Prihode več povabljenih so pospremili z žvižgi ter udarjanjem po loncih.

FOTO: Gibanje Za Pravice Palestincev

Eden od protestnikov, Jaber Elmasri, je v izjavi opozoril, da je dogajanje v Gazi test za človečnost. »Svet nas opazuje. Zgodovina nas ne bo sodila po besedah, ampak po dejanjih,« je dejal Elmasri, ki je sicer državljan Slovenije, kjer živi že več let. Zlatko Bojanović iz nevladne organizacije Amnesty International je od svetovnih voditeljev prav tako zahteval, naj ne gledajo stran od genocida, temveč se z njim soočijo.

Ob robu Blejskega strateškega foruma, na katerem je sodelovala tudi Kaja Kallas, visoka predstavnica EU za zunanje zadeve in varnostno politiko, je jasno odmevalo sporočilo protestnikov in protestnic: »Kaja Kallas – soodgovorna za genocid.«

Zbrani so, med drugim tudi na transparentih, pozivali še k zamrznitvi pridružitvenega sporazuma med EU in Izraelom, ustavitvi oboroževanja Izraela in končanju nekaznovanosti izraelskih predstavnikov.

Zunanja ministrica Fajon je ob prihodu na forum dejala, da je to, kar se dogaja v Gazi, nedopustno in se lahko upravičeno sprašujemo, če je mednarodna skupnost padla na testu humanosti.

Izpostavila je dosedanje ukrepe Slovenije in dejala, da bi si znotraj EU želela več aktivnosti. S strani protestnikov pa medtem pričakuje mirno izražanje mnenj, brez žalitev, češ da vsak gost, ki pride na BSF, pride z namenom deliti svoje mnenje.