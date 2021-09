Janši odrekli gostoljubnost, protestnike v Trbovljah ustavila policija (FOTO)

Protest ob vladnem obisku v Trbovljah. FOTO: Jure Eržen, Delo

Pred začetkom nocojšnje javne tribune o razvoju zasavske regije v Delavskem domu Trbovlje ob obisku vlade v regiji je civilna družba pred domom pripravila protivladni protest. Več sto zbranih na protestu z glasnimi vzkliki zahteva odstop vlade. Skušali so priti v dvorano, v katero vstopajo ministri, a jim je policija to preprečila. Protestniki so prinesli transparente, s katerimi so med drugim Janši odrekli gostoljubnost in se izrekli proti privatizaciji, z vzkliki pa oblast naslovili z 'lopovi in mafijo'.Shod varuje precejšnje število policistov.Med protestniki je tudi poslanec Levice v DZ, ki je bil izvoljen v volilnem okraju Trbovlje. Kot je zapisal že pred protestom, Zasavje ni bilo nikoli dobrodošlo na urniku Janše, zato tudi ni dobrodošel v Zasavju. Opozoril je, da v Zasavju še vedno prednjačijo pri brezposelnosti in kroničnih obolenjih, beg možganov je pri njih najhitrejši, okoljska vprašanja pa ostajajo odprta, vprašanje sanacije in monitoringa degradiranih površin Rudnika Trbovlje-Hrastnik prav tako. Epidemija je stiske ljudi v Zasavju le poglobila, a vlada ostaja tiho.