Protestnik z laserjem poškodoval pilota v helikopterju, ki je iz zraka spremljal shod

V sredo je bilo v prestolnici znova burno. V središču Ljubljane so se znova zbrali številni protestniki, ki so za nekaj časa ohromili mesto. Policisti poročajo, da so na neprijavljenem protestnem shodu do zdaj zaznali 164 kršitev zakona o javnih zbiranjih in 166 kršitev zakona o javnem redu in miru (večinoma gre pri obeh zakonskih podlagah za iste kršitelje), eno kršitev zakona o osebni izkaznici, eni osebi so zasegli prepovedano drogo, eni osebi je bil zasežen solzivec, prav tako sta bili zaznani dve kršitvi cestnoprometnih predpisov in eno kršitev iz pristojnosti drugega prekrškovnega organa, ki mu bo podan predlog za uvedbo postopka o prekršku. Do zdaj je bilo zaznanih osem kaznivih dejanj. Gre za kazniva dejanja poškodovanja tuje stvari, napadov na uradne osebe in preprečitve uradnih dejanj, so zapisali v poročilu.

Med navedenimi kaznivimi dejanji preprečitve pa je prišlo tudi do primera, ko so neznani storilci na Trgu republike proti policijskemu helikopterju usmerili laserski žarek. Policisti opozarjajo, da takšno ravnanje predstavlja hudo nevarnost za varnost letalskega prometa. Zaradi načina razpršitve tovrstnih žarkov v zrakoplovu lahko pride do poškodb oči posadke, kar se je v konkretnem primeru tudi zgodilo. Policisti poročajo, da je eden izmed pilotov utrpel poškodbe očesa in je poiskal zdravniško pomoč, stopnja njegovih poškodb pa še ni znana. »Navedeno dejanje je skrajno nevarno in le naključje je bilo, da ni vsa posadka utrpela poškodb vida kar bi lahko tudi vodilo do tragičnih posledic.«

27 pridržanih in trije poškodovani policisti

Dodajajo še, da je bilo v času varovanja neprijavljenega shoda je skupno pridržanih 27 oseb na podlagi zakona o nalogah in pooblastilih policije, vse osebe so bile po preteku razlogov izpuščene. »Na splošno pojasnjujemo, da so bila za zagotovitev javnega reda uporabljena potrebna prisilna sredstva, da je bil učinkovito zagotovljen javni red. Policisti so poleg fizične sile zaradi obvladovanja upiranja oseb in odrivanja množice uporabili ščite, specialno oklepno vozilo (z ograjo), plinski razpršilec, konjenico in službene pse. Med izvajanjem pooblastil sta bila poleg pilota lažje poškodovana še dva policista. O poškodbah protestnikov do zdaj nismo seznanjeni.«

Ob zaključku protesta pa je do policistov v križišču Šubičeve in Slovenske ceste do policistov prišla oseba s hudimi zdravstvenimi težavami (ki sicer niso bile povezane s protesti), policisti pa so ji takoj zagotovili nujno medicinsko pomoč. Pojasnjujejo še, da se nadaljuje zbiranje obvestil o dogodku in bodo v primeru dodatno zaznanih prekrškov ali kaznivih dejanj ukrepali v skladu z zakonodajo.