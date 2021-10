Protestniki ne upoštevajo policije, nad Ljubljano kroži helikopter

Protest proti vladnim ukrepom za zajezitev širjenje koronavirusa in pogoja preboleli, cepljeni, testirani (PCT) se je tokrat začel na Kongresnem trgu. Zadnjih nekaj tednov so se protestniki zbirali na Trgu republike, ki pa je bil danes zaradi prihajajočega ljubljanskega maratona zagrajen. Protestniki so nato krenili po ljubljanskih ulicah, kjer so nekateri že sprožili priotehnična sredstva. Na križišču Poljanske in Hadreckega ceste je udeležence shoda prestregla policija, ki jih je obvestila, da je shod razpuščen.

Policisti so ob začetku shoda po poročanju medijev popisali več protestnikov in jim pregledovali vsebino nahrbtnikov in torbic. Med drugim so popisali eno od protestnic, ki je protestirala, ker »ima kot samostojna podjetnica zaradi pogoja PCT 40-odstotni upad dohodka«.

Policija: Ne ovirajte prometa

Policijska uprava (PU) Ljubljana je pred začetkom shoda opozorila, da bo zaradi Ljubljanskega maratona, ki se bo odvijal konec tedna, Trg republike ograjen, saj bodo tam postavljeni šotori in vsa ostala oprema, potrebna za izvedbo športnega dogodka. »Zaradi tega bo gibanje in zbiranje ljudi na tem mestu oteženo,« so pojasnili na PU Ljubljana.

Morebitne udeležence neprijavljenega shoda so pozvali, naj ne ovirajo in ogrožajo javnega prometa. »Med drugim je potrebno razumeti, da cestne povezave pogosto uporabljajo tudi ekipe za reševanje in da bi bilo zaradi tega ogroženo tudi življenje ljudi,« so sporočili s PU Ljubljana.