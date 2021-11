Protesti kljub prepovedi? To je povedal Hojs

Notranji minister Aleš Hojs je ob strožjih epidemioloških ukrepih, ki med drugim začasno prepovedujejo javne shode, dejal, da je kljub temu pričakovati, da udeleženci protestov, ki so potekali v preteklih tednih, tega ne bodo spoštovali. Kot je pojasnil, so sicer protesti »dopustni, v kolikor so ustrezno prijavljeni in se ve, kdo je organizator«.

Po Hojsovih besedah je vlada pri pripravi odloka tokrat sledila priporočilom ustavnega sodišča, zato bo »kdorkoli težko govoril, da komurkoli omejujemo svobodo protestiranja«. Ob tem je poudaril, da udeleženci shodov, ki so v preteklih tednih potekali ob sredah in petkih, ne spoštujejo zakonov in odlokov vlade, zato ne verjame, da bodo tokrat ravnali drugače. »To sem že večkrat povedal, sam ne verjamem, da bi jih s sobote na ponedeljek srečala pamet,« je dejal.

V skladu z najnovejšim vladnim odlokom so od danes v veljavi številni strožji ukrepi, namenjeni zajezitvi širjenja covida-19. Iz odloka med drugim izhaja, da je zbiranje ljudi začasno prepovedano, dovoljeno je le skupini oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva. Začasno pa so prepovedane vse javne prireditve in javni shodi, slavja, praznovanja ter poročne slovesnosti.

Javne kulturne in športne prireditve so dovoljene le v zaprtih javnih prostorih s fiksnimi sedišči ob uporabi zaščitnih mask, pri čemer mora biti med uporabniki eno sedišče prosto, udeleženci pa izpolnjujejo pogoj PCT.

Pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih je po novem obvezna uporaba zaščitne kirurške maske ali maske tipa FFP2.

​