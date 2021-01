Upor učiteljev, napovedali protest: Imamo dovolj!

Tihi protest na OŠ v Zagorju. FOTO: Twitter

Epidemija koronavirus in ukrepi, ki jih zajezitev sprejema vlada, so v šolstvu povzročili pravi kaos. Zaradi ponovnega zapiranja šol v t. i. črnih regijah so kajpak nejevoljni učitelji, ravnatelji in tudi učenci, ki so se ta teden močno razveselili vrnitve v šolske klopi.Na družbenih omrežjih je zaokrožil poziv k tihemu protestu, ki naj bi ga napisal kolektiv Osnovni šole Toneta Okrogarja v Zagorju ob Savi. »Tudi mi imamo tega dovolj. Naše mnenje je, da ne smemo biti še naprej tiho,« so zapisali v obvestilu staršem, ki je zaokrožilo na socialnih omrežjih. V njem so napovedali, da bodo učitelji in učenci, ob upoštevanju vseh priporočil, z rokami sklenili krog okoli svojih šol in tako opozorili, da se morajo šole ponovno odpreti.Ali gre res za poziv zaposlenih na omenjeni šoli preverjamo pri ravnateljici.