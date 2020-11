Protest tokrat v avtomobilih, policija posredovala na ministrstvu za kulturo (FOTO)

Posredovali na ministrstvu

Protest kulturnikov pred Ministrstvom za kulturo. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Petkovi protestniki proti vladi so se danes z dveh preselili na štiri kolesa. Po nekaj tednih premora so se znova odpravili na ulice, zaradi omejitev, ki prepovedujejo zbiranje na javnih prostorih, pa so se po središču Ljubljane vozili v avtomobilih, »iz katerih po stališčih vse medicinske stroke nikakor ne more priti do prenosa okužb«. Pri tem tudi napovedujejo, da bodo avtomobilske proteste ob petkih izvajali do preklica oziroma do padca vlade.Med povodi za protest je med drugi šesti protikoronski zakonski paket, ki poleg pomoči gospodarstvu povišuje kazni za organizatorje zbiranja ljudi na javnih krajih v času, ko je to zaradi epidemije prepovedano, na od 1200 do 12.000 evrov. Po njihovem prepričanju gre za nesorazmerno visoke kazni, ki so posledica izrazito političnih in ne strokovnih odločitev.Protestniki so krožili po ulicah okoli parlamenta, po poročanju TV Slovenija, jih je policija nekaj popisala, tudi zaradi glasnega trobljenja. Policija je sicer preverjala tudi spoštovanje veljavnih odlokov za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni in videonadzorovala območje.Policija pa je že v popoldanskih urah posredovala v stavbi ministrstva za kulturo. »Danes, okoli 15. ure, smo bili obveščeni, da sta dve osebi pred zgradbo na Maistrovi ulici v Ljubljani razprostrli transparent, po nekaj minutah pa kraj zapustili. Policisti identiteto oseb še ugotavljajo, prav tako v zvezi dogodka še zbirajo obvestila in bodo po vseh ugotovljenih dejstvih ustreznoukrepali,« so sporočili s PU Ljubljana.