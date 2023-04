Protest kmetov: v Ljubljani pričakujejo okoli 500 traktorjev

Opoldne bo pred poslopjem parlamenta v Ljubljani drugi protestni shod kmetov v zadnjem mesecu dni. Predstavniki kmetijskih organizacij pričakujejo udeležbo iz vse Slovenije, nekateri kmetje bodo pred DZ prispeli tudi s traktorji.

Predsednik Sindikata kmetov Slovenije Anton Medved je v ponedeljek za STA povedal, da naj bi se skupaj zbralo okoli 500 traktorjev, a je hkrati opozoril, da je natančno število težko napovedati. Poleg tega vsi kmetje ne bodo prišli v Ljubljano, temveč se bodo zbrali tudi v drugih krajih.

Medved je ob tem kmete pozval k varnemu, mirnemu in kulturnemu protestu. Ta naj bi potekal dve uri, v tem času bo o težavah kmetov spregovorilo več govorcev, po koncu pa se bodo mirno razšli, je napovedal.

Marčevski protest kmetov. FOTO: Voranc Vogel

Marčevski protest kmetov. FOTO: Voranc Vogel

Kmetje od sindikata zahtevajo, da v celoti izpogaja zahteve do vlade. Med njimi so, naj nove okoljske zahteve ne presegajo realnih zmožnosti kmetovanja, naj se zmanjša območja Nature 2000, naj bodo ukrepi jasni in administrativno nezahtevni ter naj se neposredna plačila in ostala sredstva uskladijo z inflacijo. Zahtevajo tudi zmanjšanje populacije zveri in divjadi ter zavrnitev uredbe o trajnostni rabi fitofarmacevtskih sredstev.

Po oceni policije se bo na protestnem shodu v Ljubljani zbralo od 2000 do 3000 udeležencev. Ker bodo prišli tudi s traktorji in drugo kmetijsko mehanizacijo, policija pričakuje težave v prometu.

Podoben shod so kmetje že pripravili 24. marca, čemur je nato sledil sestanek z vlado in dogovor o oblikovanju delovne skupine. Minuli teden pa so nato predstavniki organizacij s področja kmetijstva sporočili, da so pogajanja z vlado opustili.