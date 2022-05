Prostovoljni dar za škatlo slaščic

Po petih letih se je v vas Bunčani, kjer živi okoli 170 prebivalcev, vrnila kulinarična razstava. V sklopu 23. občinskega praznika občine Veržej so se s svojimi dobrotami predstavile gospodinje. Letos so se še posebno potrudile in na ogled postavile razstavo različnih vrst peciva, kruha iz krušne peči, pletenice in postržnjače.

Zbrani denar bodo namenili za razvoj vasi.

Sodelovalo je 40 gospodinj, ki so na ogled postavile 90 vrst peciva. Vse niti je držala v rokah Cvetka Ivančič. Osrednji del razstave je bila miza s kmečko malico – pogrinjek na prleški način, ki ga je pripravila Mojca Stanjko. Na mizi so bili meso iz tünke, domači kruh, pogače, lopar za pripravo domačega kruha, moka, mak, sito za presajanje moke, bio vino kliton.

Gospodinje in obiskovalce dogodka je nagovoril župan Veržeja Slavko Petovar. Poudaril je, da v občini ohranjajo lepo kulinarično tradicijo, saj se vsako leto na razstavi pojavijo novi izdelki z dodano vrednostjo. Blagoslov dobrot je opravil salezijanec Primož Korošec iz Zavoda Marianum Veržej, nato pa sta skupaj z županom slovesno odprla razstavo in vse obiskovalce povabila na ogled.

Vrnila se je kulinarična razstava. FOTOGRAFIJI: Jože Žerdin

Ob pogledu na dobrote so se cedile sline. Kulinarično razstavo so z medom in čebelarskim gradivom popestrili člani Čebelarskega društva Veržej. Ni bila prodajna, kljub temu pa so obiskovalci domov lahko odnesli paket peciva v zameno za prostovoljni prispevek, zbrani denar bodo namenili za razvoj vasi.