Prostovoljne gasilske organizacije si bodo razdelile več kot 5,8 milijona evrov

Gasilska zveza Slovenije (GZS) je pred dobrim tednom gasilskim društvom in zvezam, ki so sodelovali na poletni intervenciji gašenja požara Kras 2022, v podpis poslala pogodbe za sofinanciranje stroškov intervencije. Vsi skupaj bodo prejeli nekaj več kot 5,8 milijona sredstev, delodajalcem, za pokrivanje stroškov odsotnosti gasilcev z dela, pa bo pripadlo še 613.260 evrov.

Sredstva so prišla iz več različnih virov. »Tako sta bili podpisani dve pogodbi z Ministrstvo za obrambo oz. Upravo RS za zaščito in reševanje. Prva je bila namenjena pokrivanju intervencijskih stroškov prostovoljnih gasilskih organizacij v višini 2.723.414,44 evrov. Druga pogodba je zajemala pokrivanje sredstev za dodatno opremljenost oziroma izboljšanje delovanja prostovoljnih gasilskih organizacij v višini 1.470.034,03 evrov. V enakem znesku je prejela Gasilska zveza Slovenije donacijo od podjetnika Iva Boscarola (op. p.: več o donaciji podjetnika v članku Ivo Boscarol je izpolnil obljubo: 1,47 milijona evrov je že na računu). Tudi ta sredstva so namenjena za dodatno opremljenost oziroma izboljšanje delovanja prostovoljnih gasilskih organizacij. Poleg navedenih sredstev je Gasilska zveza Slovenije zbrala za pomoč pri nakupu nove opreme donacijska sredstva v višini 811.829,07 evra, v kar so všteta nakazana sredstva podjetij, donacij prek SMS-sporočil in televizijske oddaje Stopimo skupaj za slovenske gasilce.«

Iz GZS so še dodali: »Prostovoljna gasilska društva bodo v skladu z vsebino pogodb deležna sofinanciranja za vzdrževanje osebne zaščitne opreme, nakup goriva in maziv, za nadomestilo poškodovane oziroma uničene opreme, dodatno opremljenost oz. izboljšanje delovanja PGD ter za pomoč pri nabavi nove gasilske opreme.«

»Ob tej priložnosti se zahvaljujemo Vladi Republike Slovenije, ki je ažurno zagotovila dodatna sredstva, Ivu Boscarolu za oplemenitenje teh sredstev, vsem donatorjem in posameznikom, ki so na kakršenkoli način darovali sredstva za gasilce, in TV Slovenija za izvedbo dobrodelnega koncerta,« so zaključili.

Kako se bodo delila sredstva:​