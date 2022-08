Prostovoljna gasilka o Krasu: To je bilo nekaj najhujšega, kar sem doživela

Največji požar v zgodovini Slovenije, ki je po prvi oceni Zavoda za gozdove Slovenije zajel območje, veliko 3600 hektarjev, je pokazal dvoje. Kako krhki smo pred silovitostjo narave, a obenem tudi, kako silna je lahko človeška solidarnost.

"Tisti, ki so na koncu naredili vso razliko, kako smo intervencijo doživeli, so bili domačini. Vsake pol ure so prišli do nas z mrzlo vodo, drugimi napitki, hrano. To nas je držalo pokonci. Ko si na terenu 12 ur v kosu, se prepletajo res neverjetni občutki," je med drugim dejala Nika Smolnikar.

Vabljeni, da si celoten intervju preberete na OnaPlus.si.