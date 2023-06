Prostovoljci vse delajo s srcem

Območni združenji RKS Novega mesta in Gornje Radgone sta 13. maja 1995 podpisali listino o pobratenju in od takrat si vzajemno pomagata pri izvajanju različnih programov. Vsako leto poteka tudi srečanje članov obeh združenj, namenjeno druženju, pogovoru in prenosu izkušenj ter primerov dobrih praks med prostovoljci, ki delujejo na terenu.

Več kot 150 prostovoljcev

Organizatorja letošnjega, tokrat že 26. srečanja sta bila Območno združenje RKS Novo mesto s krajevnimi organizacijami Dvor, Šmihel, Hinje in Žužemberk ter Občina Žužemberk. Avtobus gostov iz Gornje Radgone so dopoldne gostoljubno sprejeli prostovoljci na Dvoru, dobrodošlico pa sta izrekla predsednica OZ RKS Novo mesto Danica Novak Malnar in žužemberški župan Jože Papež. Z zanimanjem so si ogledali železarsko zbirko in prisluhnili Stanku Novincu, ki je predstavil zgodovino nekdaj največje železolivarne južno od Alp. Prostovoljci so si v nadaljevanju programa ogledali bogato galerijo družine Rezelj, grad in cerkev sv. Mohorja in Fortunata v Žužemberku.

Dobro se z dobrim vrača, poudarjajo prostovoljci.

Popoldne so se prostovoljci s Krke in Mure zbrali na žužemberški Loki na družabnem srečanju, kjer so jim osnovnošolci pripravili prijeten kulturni program, ki so mu poleg domačega župana Papeža prisluhnili tudi oba podžupana Janez Pirc in Rok Zupančič, župan občine Sv. Jurij ob Ščavnici Andrej Vrzel in podžupan občine Dolenjske Toplice Jure Filipović. Več kot 150 prostovoljcev sta pozdravili Novak Malnarjeva in predsednica radgonskega območnega združenja Silva Vračko ter si izmenjali priložnostna darila. »Iz dneva v dan, iz tedna v teden, iz meseca v mesec prostovoljke in prostovoljci dokazujemo, da vse, kar delamo, delamo s srcem,« je povedala Novak Malnarjeva in dodala, da se dobro z dobrim vrača. Zahvalila se je tudi županu Papežu, sekretarki Barbari Ozimek in korkicam, kot ljubkovalno pravijo prostovoljkam (vzdevek izhaja iz KORK, Krajevni odbor Rdečega križa), za organizacijo letošnjega srečanja.

Predsednica radgonskega združenja Silva Vračko v pogovoru z dolenjskimi kolegi

Prostovoljec Andrej Fišinger je pobudnik srečanj ob rekah Krki in Muri.

Dogodka se je udeležil tudi prostovoljec Andrej Fišinger, ki je pobudnik srečanja prostovoljcev. »Dvanajst let sem bil sekretar združenja RK v Gornji Radgoni, prej pa sem bil tajnik tedanje KS. Prvo srečanje smo organizirali na sejmišču v Gornji Radgoni, bilo je res nepozabno, saj smo pekli celo vola na žaru. Iz Novega mesta so se pripeljali s kar dvema avtobusoma,« je Fišinger obudil spomin.