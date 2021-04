Prostoferji tudi v Kamniku

Na občini iščejo dodatne prostoferje.

Prostofer, katerega nosilec je Zavod Zlata mreža, je namenjen vsem tistim starejšim, ki ne vozijo sami, nimajo sorodnikov in imajo nizke mesečne prihodke pa tudi slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi. Omogoča lažjo dostopnost do zdravniške oskrbe, javnih ustanov in podobno, po drugi strani pa so starejši občani bolj mobilni, socialno vključeni in medsebojno povezovani. Občina Kamnik je že 56. slovenska občina, ki se je vključila v projekt.»Za izvajanje brezplačnih prevozov smo v tem letu kupili nov električni avtomobil v vrednosti slabih 21.000 evrov, po plačilu nakupa pa bomo na Eko sklad oddali vlogo za povrnitev dela stroškov, in sicer v višini subvencije v letu 2021, ki znaša do 4500 evrov. Za izvedbo projekta nam je uspelo pridobiti tudi 4000 evrov sponzorskih sredstev Zavarovalnice Triglav,« so povedali na občini Kamnik.Ob predaji vozila v uporabo je vodja Zavoda Zlata mrežapredstavil projekt in se zahvalil Občini Kamnik za sodelovanje. Županse je v imenu občine iskreno zahvalil vsem prostovoljnim šoferjem, predvsem članom Društva upokojencev Kamnik ter drugim občankam in občanom, ki so se že odzvali, ter povabil vse, ki bi se projektu še vedno radi pridružili. Obenem je zahvalo namenil tudi Zavodu Zlata mreža in še posebno Zavarovalnici Triglav, ki je projektu namenila sponzorska sredstva.»Prostovoljni šofer je lahko vsak, ki ima veljavno vozniško dovoljenje in je v svojem prostem času pripravljen pomagati tistim, ki prevoz potrebujejo,« so ob predstavitvi še povedali na občini Kamnik. »Vendar pa so prostoferji v resnici veliko več kot zgolj prostovoljni vozniki – svojim sopotnikom nesebično pomagajo tudi, ko ti izstopijo iz avta, pri zdravniku jih pospremijo do čakalnice in počakajo nanje med pregledom, jim priskočijo na pomoč pri vzpenjanju po stopnicah, pri izpolnjevanju obrazcev na banki, pošti in podobno. To so ljudje z velikim srcem, ki jemljejo svojo humanost za samoumevno in častno dejanje.«Na kamniški občini vabijo vse voznice in voznike, ki želijo postati prostoferji, da to sporočite na Občino Kamnik, oddelek za družbene dejavnosti, kjer jih bodo vpisali v seznam prostoferjev in jim posredovali vse nadaljnje informacije o projektu.