Prosto delovno mesto direktorja

Na podlagi 28. in 29. člena statuta Slovenskega inštituta za standardizacijo (SIST) in na podlagi sklepa upravnega odbora z dne 9. 7. 2021 objavlja upravni odbor SIST javni razpis za delovno mesto:DIREKTORJA (m/ž)Slovenskega inštituta za standardizacijo,ki bo zastopal SIST kot pravno osebo z neomejeno odgovornostjo. Organiziral in vodil bo delo in poslovanje SIST ter odgovarjal za strokovnost, zakonitost in kakovost dela ter poslovanja.Naročnik oglasne vsebine je SIST