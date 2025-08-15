SKRAJŠAN DELOVNIK ZA ZAPOSLENE 58+

Prosti petki za delavce? Zveni sanjsko, dokler ne bo treba organizirati in plačati dela

»Predlog je dokaz, da je delo v Sloveniji čedalje manj cenjeno, delitev bombončkov različnim skupinam pa je postal najpopularnejši nacionalni šport« je načrt Levice za skrajšan delovnik komentiral Goran Novkovič.
Fotografija: Goran Novković, poznavalec slovenskega podjetništva. FOTO: Mavric Pivk/delo 
Odpri galerijo
Goran Novković, poznavalec slovenskega podjetništva. FOTO: Mavric Pivk/delo 

N. P., N. Č.
15.08.2025 ob 06:00
N. P., N. Č.
15.08.2025 ob 06:00

Poslušajte

Čas branja: 3:56 min.

Štiridnevni delovni teden je v svetu že požel kopico pohval – od Islandije do Nemčije poročajo o bolj spočitih in bolj produktivnih zaposlenih. Kot smo že pisali, se tudi pri nas premika: od 1. januarja 2026 naj bi starejši od 58 let ali tisti z vsaj 35 leti delovne dobe lahko delali krajše – po modelu 80-90-100: 80 odstotkov časa, 90 odstotkov plače, 100-odstotno kriti prispevki. Prosti petki? Podaljšan vikend? Šest ur na dan? Zveni sanjsko. A se ob tem odpirajo tudi številna vprašanja.

image_alt
Z novim letom boste lahko izbirali: prosti petki, podaljšan vikend ali šest ur dela na dan

V UKC Ljubljana so na naš poizvedovalni mail kratko odvrnili: »Za zdaj predloga še ne moremo komentirati, saj na to temo še nismo opravili analiz.« Torej – podrobnosti še niso znane, številke in vplivi na zdravstvo bodo šele izračunani. Bo sistem v bolnišnicah sploh izvedljiv, ko pa že danes primanjkuje ljudi?

Veliko bolj odločen je bil Goran Novković, odgovorni urednik revije Podjetna Slovenija: »Ta predlog je nazoren dokaz, da je delo v Sloveniji čedalje manj cenjeno, delitev bombončkov različnim skupinam pa je postal najpopularnejši nacionalni šport.« Po njegovem bi bil skrajšani delovnik legitimen, če je podprt z objektivnimi, predvsem zdravstvenimi razlogi – ne pa avtomatsko za vse nad določeno starostjo ali delovno dobo. Sporna točka? Prispevki. »Prispevki ne rastejo na drevesu … tisti, ki bodo v dobri delovni kondiciji, bodo doplačevali prispevke drugim v dobri delovni kondiciji. To je popoln nesmisel,« dodaja.

»Ta predlog je nazoren dokaz, da je delo v Sloveniji čedalje manj cenjeno, delitev bombončkov različnim skupinam pa je postal najpopularnejši nacionalni šport,« pravi Novković.

Novkovića posebej jezi primerjava z delovnimi upokojenci, ki po 40 letih plačevanja prispevkov še naprej delajo, a jim »država vzame kar 60 odstotkov pokojnine« za čas, ko ostanejo aktivni. »Kaj bi rekli ljudje, če bi prišli v trgovino, želeli kupiti kilogram kruha, prodajalka pa bi jim rekla, da zato, ker delajo še naprej, čeprav bi lahko šli v pokoj, lahko za ta denar dobijo samo 400 gramov kruha? Pri čemer bi vsi drugi za isti denar dobili cel kg kruha,« ponazarja Novković s primerom.

»Tisti, ki bi padli v shemo 80-90-100, bi dobili zraven še malo popusta, četudi bodo imeli ob upokojitvi dejansko manj delovne dobe kot prva skupina, ki dobi le 400 kg namesto kilograma kruha. Je to pošteno? Je delo v Sloveniji res še cenjeno?«

Bo 80-90-100 res recept za bolj človeško delo – ali bo odprl novo fronto neenakosti? FOTO: Ridofranz Getty Images/istockphoto
Bo 80-90-100 res recept za bolj človeško delo – ali bo odprl novo fronto neenakosti? FOTO: Ridofranz Getty Images/istockphoto

Mnenja med bralci deljena

In kaj pravijo naši bralci? Mešanica navdušenja in dvomov. »Podpišem takoj,« piše ena bralka. Drugi sprašujejo: »Kdo bo kril razliko?« Tretji svarijo, da bo ideja v praksi stekla predvsem v pisarnah, medtem ko proizvodnja in trgovine z delom šest dni v tednu težko sledijo. V zdravstvu zahtevajo dodatek za soboto, delavci v 24-urnih turnusih pa sprašujejo, kako se bo model sploh seštel. Nekateri se bojijo, da bodo delodajalci zaradi pravila raje obšli starejše.

Skrajšani delovnik tako prinaša več kot le prost petek. Kot kaže, zahteva tudi veliko računice, pravičnosti in pogajanj. Bo 80-90-100 res recept za bolj človeško delo – ali bo odprl novo fronto neenakosti?

image_alt
Odzivi po odmevni novosti na trgu dela: »Najbolje, da delajo samo 25 ur, vse gre k hudiču«

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Slovenija delo delovni čas zaposlitev delavci zaposleni upokojenci delodajalec pokojnina delovno mesto goran novković

Priporočamo

Klemenčičevim na pomoč: Izgubili pol hiše, ki jo potrebujejo otroci, pet se jih stiska na 50 kvadratnih metrih (FOTO)
Če imate to število v svoji mobilni številki, vam je zagotovljeno bogastvo
Policija ponoči aretirala Sebastjana Brajdiča (22)
Prosti petki za delavce? Zveni sanjsko, dokler ne bo treba organizirati in plačati dela

Predstavitvene informacije

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

Priporočamo

Klemenčičevim na pomoč: Izgubili pol hiše, ki jo potrebujejo otroci, pet se jih stiska na 50 kvadratnih metrih (FOTO)
Če imate to število v svoji mobilni številki, vam je zagotovljeno bogastvo
Policija ponoči aretirala Sebastjana Brajdiča (22)
Prosti petki za delavce? Zveni sanjsko, dokler ne bo treba organizirati in plačati dela

Izbrano za vas

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.