Proslavil je že kar sto let življenja. Pater Polikarp nas uči zaupanja (FOTO)

S slovesno zahvalno sveto mašo, ki je potekala dan pred godom sv. Miklavža, so se v baziliki Marije Pomagaj na Brezjah zahvalili za 100 let življenja patra Polikarpa Broliha. Somaševanje je vodil ljubljanski nadškof metropolit msgr. Stanislav Zore.

Pater Polikarp Brolih se je rodil 5. decembra 1923 na Zgornji Beli v župniji Preddvor. Pri krstu so mu nadeli ime Anton. Ko je 1. septembra 1939 vstopil v noviciat Slovenske frančiškanske province sv. Križa, je dobil ime Polikarp. Leto noviciata je preživel v Kamniku, čas študija, vojn in nekaj kaplanskih let pa v Ljubljani, in sicer do leta 1951.

Slovesne zaobljube je naredil 1. januarja 1949 in 18. decembra istega leta prejel mašniško posvečenje po rokah škofa Antona Vovka. Med letoma 1974 in 1983 je bil provincialni minister Slovenske frančiškanske province sv. Križa, za provinciala je bil znova izvoljen med letoma 1992 in 1998. Po službovanju v Nazarjah je leta 2007 prišel na Brezje k Mariji Pomagaj, kjer je še danes. »Kljub visoki starosti nas vse, ki smo po milosti Božji deležni bližine patra Polikarpa, vsak dan znova navdaja z veseljem in razveseljuje z iskrivimi odgovori,« poudarjajo v Baziliki Brezje.

V posebni spominski knjigi visokih gostov Frančiškanskega samostana Brezje je pater Polikarp leta 1993 zapisal: »Brezje, ta lepi kraj v deželi pod Triglavom, naj vedno močneje razliva in podarja mir dušam in upanje srcem, ki z vero in hrepenenjem prihajajo k Mariji Pomagaj. Frančiškovi bratje pa naj v ponižni ljubezni uresničujejo Jezusovo naročilo o služenju vsem.«

Pri slovesni zahvalni sveti maši se je v baziliki zbralo veliko duhovnikov, patrovih sobratov, njegovih sorodnikov in številnih vernikov, ki jim je pater Polikarp blizu. Somaševanje je vodil ljubljanski nadškof metropolit msgr. Stanislav Zore, ob njem so bili upokojeni novomeški škof msgr. Andrej Glavan, pater Marjan Čuden, provincial, pater Robert Bahčič, rektor bazilike Marije Pomagaj, ter pater Krizostom Komar, gvardijan Frančiškanskega samostana Brezje. Somaševal je tudi jubilant.

»Vsi smo vedno v Božjih rokah,« je v pridigi dejal ljubljanski nadškof metropolit msgr. Stanislav Zore. In nadaljeval: »To je tudi življenjsko prepričanje patra Polikarpa, vedno v Božjih rokah. To je kot odnos zaupanja, ki ga je živela Marija. Tudi v Kani Galilejski. Biti v Božjih rokah. Prvo povabilo danes je, da začnemo živeti v Božjih rokah. Svet okoli nas je lahko kakor koli, ampak mi smo v Božjih rokah. Drugo današnje sporočilo je vera. Tista vera, ki stori, kar Bog reče. Tudi to je sporočilo Kane Galilejske; napolnili so vrče z vodo in niso pričakovali vina.

Za čudež je potrebna vera. Tudi apostol Peter na začetku poti za Jezusom reče, Gospod, vso noč smo lovili, a nič ujeli. On kot ribič bo pa res vedel, kje loviti. A na Gospodovo besedo vrže mreže še enkrat in takrat ulovi ribe. To je vera, ki govori tudi takrat, ko se zdi, da vsi razlogi govorijo proti. Vsak zakrament je delitev vere, naše osebne, duhovnikove, ki se deli na tiste, za katere mašujemo. Naredimo to vedno z vero. Pater Polikarp je vedno dejal, kako je pomembno, da bi bil Jezus bolj poznan in bolj ljubljen. In Jezus je po njem bil poznan. Danes se ob patru Polikarpu učimo zaupanja, da bomo svetu prinašali resnično podobo Jezusa Kristusa.«

Ob koncu svete maše so sledila voščila jubilantu, provincial pater Čuden je patru Polikarpu predal blagoslov papeža Frančiška, voščili so mu tudi sorodniki. Ob jubileju je izšla knjižica z naslovom Mojih 100 let – Kar korajžno, zaupajmo!