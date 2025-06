Propad slovenskega kriptokovanca magnetix: »S fantom sva vložila vse prihranke ...«

V slovenski skupnosti vlagateljev v kriptokovance je viharno: kovanec magnetix (MAG) je tik pred propadom. V mesecu dni je izgubil že več kot 82 % vrednosti, od najvišjih vrednosti pa je izgubil kar 99 % vrednosti. Marca letos se je z njim trgovalo še po 3,2 centa na kovanec, danes je njegova vrednost 0,0002799 evra, kažejo podatki portala za spremljanje vrednosti kriptovalut Coinmarketcap.

Spletna stran projekta magnetixcoin.com, ki je vabila vlagatelje in razpredala o revolucionarnosti kovanca, je medtem že izginila neznano kam, vodja projekta magnetix pa na facebooku objavlja fotografije iz tropskih krajev.

Vrednost kriptožetona magnetix se vztrajno približuje ničli. FOTO:

Vse prihranke vložili v projekt, ostali brez vsega

»S fantom sva pravkar dobila otroka in vse prihranke sva vložila v žetone MAG ter kovance še vedno hraniva, ne da bi jih prodala, ker sva v veliki izgubi. /.../ Razmišljamo o tem, da bi o naših finančnih izgubah poročali enoti za finančni kriminal Interpola in lokalni policiji, da bi lahko povrnili svoja sredstva«, na družbenem omrežju facebook piše ena od obupanih vlagateljic.

»Treba se bo počasi sprijazniti, da so šli dinarčki po gobice«, ji čistega vina nalije eden od komentatorjev. »Tecite stran od magnetixa, dokler ni prepozno. 300 investitorjev je to že storilo,« piše tretji uporabnik. Tretji razočarani vlagatelj piše: »Pozdravljeni borci. Po priporočilu guruja Bohinca sem kupil Magnetix pri ceni 0,350000...namesto x100 je v kratkem času naredilo x100 minusa. Kaj predlagate? Da grem k njemu po denar ali da čakam, da se dvigne na 1 dolar?«

V ozadju naložbeni svetovalec Andrej Bohinc

Andrej Bohinc. Foto: osebni arhiv

Razočarani investitorji so se samoorganizirali in sklicali sestanek, na katerem bi preverili situacijo z vodjo projekta, naložbenim svetovalcem. »Dne 17. 6. 2025 je bil sklican vnaprej dogovorjeni sestanek soustanoviteljev s skupnostjo Magnetix. Namen sestanka je bil jasen: preveriti dejansko stanje vseh denarnic, povezanih s projektom Magnetix, ter omogočiti transparentno razjasnitev razmer. Soustanovitelj Andrej Bohinc in njegova žena /.../ se sestanka nista udeležila, prav tako nista poslala opravičila. Zaradi njune odsotnosti ni bilo mogoče preveriti denarnic, ki naj bi bile pod njunim nadzorom, in posledično ni bilo mogoče potrditi količine MAG žetonov, ki naj bi bili v skupni lasti skupnosti. /.../

Drugi soustanovitelj, Blaž se je osebno udeležil in pred vsemi prisotnimi v živo pokazal ter dokazal stanje vseh denarnic, ki so bile predmet obtožb. Dokazano je bilo, da ni bilo nobene prodaje tokenov za osebni interes, razen za potrjene stroške delovanja skupnosti, podprte z ustreznimi dokazili. Zaključek sestanka: Blaž je ponudil več možnosti za prihodnost: – da vse žetone preda Andreju in njegovi skupini, ali da jih preda skupnosti, če bi ta vzpostavila nov varen in transparenten sistem. Hkrati je jasno povedal, da ni pripravljen na nobeno obliko nadaljnjega sodelovanja z Andrejem Bohincem« preberemo v zapisniku.

Projekt utelešal idejo, da »misli oblikujejo resničnost«

Kaj naj bi predstavljal kriptokovanec magnetix? Projekt ima glede na opis avtorjev filozofski, skoraj duhovni kontekst (“nevro‑religija”), kar pomeni, da pravzaprav ne gre za resno finančno tehnologijo, temveč za motivacijsko skupnost, obogatena s kripto-retoriko. Takole pravijo: »Magnetix je evro-religijski meme žeton, zgrajen na verigi Solana, zasnovan za združevanje decentraliziranih financ, digitalne kulture in ekonomije, ki temelji na veri in prepričanju. Navdih črpa iz zakona privlačnosti in spodbuja kolektivno prepričanje kot gonilno silo finančne in družbene rasti. Projekt uteleša idejo, da misli oblikujejo resničnost.«

Bohinc je kovanec Magnetix promoviral s sledečimi besedami: »Naša religija je magnetizem. Poanta magnetixa je zakon privlačnosti. Če želite pritegniti vse, kar si v življenju želite, morate postati magnetični. Morate dvigniti vašo energijsko vibracijo v stanje radosti, ljubezni in hvaležnosti. To bomo naredili s tem projektom. Več kot boste kupili magnetix coinov, več moči boste imeli.«

Takole je spomladi letos Andrej Bohinc promoviral pričetek projekta Magnetix. Več o tem, kako bi morali postati magnetični in si dvigniti energijsko vibracijo, lahko poslušate od 27. minute naprej.

Aprila letos so zaradi kriptokovanca magnetix za Vranskem že zapele pesti. Med incidentom naj bi Bohinc za kratek čas izginil, v tem času pa naj bi hitro prodal svoje magnetix kovance, saj je že zaslutil, da se zgodba ne bo dobro končala. Več o tem tukaj.

Bohinc promoviral že OneCoin, zaradi katerega je brez prihrankov ostalo prek deset tisoč Slovencev

Bohinc ni neznanec na kriptotrgu. Pred leti v času prve velike kriptonorije je bil slovenski promotor projekta OneCoin, ki se je oglaševal kot kriptoprojekt, ki bo zatresel vladavino bitcoina, izkazal pa se je za enega največjih finančnih nategov v zgodovini človeštva. Ne bo čudno, če bomo o Onecoinu kdaj gledali hollywoodski film, saj gre za pravo kriminalno sago, polno manipulacij, milijardnih izgub in skrivnostnih izginotij. Ustanoviteljica projekta je bila Ruja Ignatova, karizmatična Bolgarka z doktoratom iz prava.

Čeprav naj bi bil OneCoin kriptovaluta, pa v resnici z veriženjem podatkovnih blokov, ki je v ozadju vsakega kriptoprojekta, ni imel nobene zveze. Šlo je za piramidno shemo (ponzi), kjer so uporabniki vlagali v »izobraževalne pakete«, v resnici pa so kupovali »žetone«, ki niso imeli nobene vrednosti. Žetoni so obstajali samo znotraj lastne spletne platforme. Trgovanja na borzah ni bilo: OneCoin ni bil dostopen na nobeni resnični kripto borzi. Cena OneCoina pa je rasla izključno zato, ker so to zatrjevali vodje projekta – ne zaradi ponudbe in povpraševanja. V času vrhunca piramidne sheme je vanj vlagalo prek 3 milijone vlagateljev iz vsega sveta, obračalo pa se je prek 4 milijarde evrov. Ljudje so prodajali hiše in jemali kredite, a nato se je zgodil prelom: leta 2017 Ruja Ignatova nenadoma izgine. Zadnjič so jo videli na letu iz Sofije v Atene. Ameriški FBI in Interpol sta izdala mednarodno tiralico. Ruja je danes znana kot "Cryptoqueen" – in je še vedno na seznamu 10 najbolj iskanih oseb FBI.

Samo v Sloveniji je denar zaradi OneCoina izgubilo več kot 10.000 ljudi. Natančna številka najbrž nikoli ne bo znana, saj mnogi prevare in izgube denarja niso prijavili pristojnim institucijam.

Andrej Bohinc je takole promoviral enega največjih kriptonategov v zgodovini, OneCoin. FOTO: Facebook

Opomba uredništva: Andreju Bohincu smo poslali prošnjo za pojasnila in komentar. Objavili ga bomo, ko (če) ga prejmemo. To so vprašanja, ki smo mu jih zastavili: