Če ste mislili, da je bil v četrtek kaos, se pripravite na vikend! Takšna je napoved DARS-a

V četrtek smo poročali o hudih zastojih na slovenskih cestah, ko se je zgodil pravi kolaps, saj je bil zaradi praznika telovo, ki je v več državah dela prost dan, močno povečan promet, predvsem proti Hrvaški. Zastoji so bili na štajerski, gorenjski in primorski avtocesti. Pot od Ljubljane do Kopra se je tako podaljšala za več kot uro in pol.

Od srede, 25. junija, do predvidoma 15. julija 2025 bo popolnoma zaprt avtocestni priključek Šentvid (Ljubljana) – zaprti bodo vsi štirje kraki priključka zaradi nadaljevanja del na Celovški cesti.

Dars tudi za ta konec tedna napoveduje podobne razmere na slovenskih cestah. Tako bo zaradi prihajajočih šolskih počitnic in začetka turistične sezone promet na naših avtocestah močno povečan.

Že v soboto pričakujejo največ gneče proti slovenski in hrvaški obali, v nedeljo pa bo promet močneje obremenjen proti notranjosti države in Avstriji.

Sledi dan premora, a že v torek, 24. junija, spet pričakujejo gost promet, ko številni izkoristijo prosti dan državnosti (25. junij) za potovanja.

Preventivna akcija Varno v poletje

Agencija za varnost prometa je v sodelovanju s policijo začela nacionalno preventivno akcijo Varno v poletje, ki bo potekala do konca avgusta. Z akcijo želijo med šolskimi počitnicami in dopusti opozoriti na ključne nevarnosti za udeležence v prometu in spodbuditi voznike k večji odgovornosti, previdnosti in strpnosti na cesti. Na prometno najbolj obremenjeni soboti, 12. julija in 16. avgusta, bodo na avtocestnih počivališčih delili brezplačno vodo ter voznike opozarjali na ključne varnostne ukrepe, kot so pravilno pripenjanje z varnostnim pasom, ustvarjanje reševalnega pasu, osredotočenost in ustrezno psihofizično stanje, so izpostavili. Po ocenah agencije lahko dehidracija, zmanjšana pozornost in stres vodijo v nevarne situacije. Vročinski valovi pa po njihovih podatkih povečajo tveganje za nesreče od 12 do 20 odstotkov, zaradi utrujenosti, slabše koncentracije in razdražljivosti voznikov.

Ob tem voznike opozarjajo, da med potjo poskrbijo za zaloge vode, za udobna oblačila in obutev, ki niso sandali ali natikači ter uporabljajo senčnike in klimatsko napravo na temperaturi do sedem stopinj Celzija pod zunanjo temperaturo.