Prometni kolaps: ta vikend pričakujejo rekordne zastoje na slovenskih cestah

Da se na naših cestah ta konec tedna obeta velika prometna obremenjenost, je jasno že iz podatka našega Prometnoinformacijskega centra (PIC): »Visoka gostota prometa skozi Slovenijo se pričakuje zaradi začetka počitnic v večini evropskih dežel oziroma aktivne turistične sezone.« Močno obremenjen promet pričakujejo predvsem iz Avstrije proti Sloveniji, in sicer tako po štajerski avtocesti iz smeri Gradca kot po gorenjski avtocesti iz smeri Beljaka. Še močneje bo obremenjen, ker bo v hrvaški prestolnici zaradi koncerta obremenjena cestninska postaja Lučko.

V soboto bo zapora od osmih do osmih zvečer, v nedeljo pa od sedmih do 21. ure.

Minuli vikend je po poročanju hrvaških novinarskih kolegov iz Jutarnjega lista cestninsko postajo Lučko pri Zagrebu od petka do nedelje prevozilo 220.000 vozil: »Pa ni bilo koncerta, ampak zgolj normalen turističen vikend,« so opozorili pred sobotnim koncertom Marka Perkovića Thompsona v Zagrebu, na katerem pričakujejo pol milijona obiskovalcev od blizu in daleč. Obiskovalce koncerta so večkrat pozvali, da v glavno hrvaško mesto prispejo dan prej, zato je danes in jutri pričakovati velik naval na mejne prehode Jelšane, Dragonja in Starod ter dolenjsko avtocesto proti Hrvaški.

Na sobotnem koncertu Thompsona v Zagrebu pričakujejo pol milijona obiskovalcev. FOTO: Antonio Bronic/Reuters

Proti morju mimo Ljubljane

Zaradi dirke na Gorjancih bo v soboto in nedeljo zaprta cesta med Novim mestom in Metliko, po kateri bi se sicer marsikateri turist izognil zagrebškim obvoznicam. V soboto bo zapora od osmih do osmih zvečer, v nedeljo pa od sedmih do 21. ure.

Večina domačih in tujih turistov se bo tako proti morju napotila mimo Ljubljane, kjer so zastoji v smeri proti Primorski postali sodobna slovenska praksa. Priporočajo, da na pot odrinete zelo zgodaj. Na Avto-moto zvezi Slovenije (AMZS) voznikom svetujejo, da pred potjo poskrbijo za poln rezervoar goriva, dovolj vode in kakšen prigrizek.

Če obstanete v zastoju, poskrbite za varnostno razdaljo in vzpostavitev reševalnega pasu. Opozarjajo, da je lahko izstopanje iz vozila, ki stoji v koloni, smrtno nevarno, in vse pozivajo, da vozila ne zapuščajo, če to ni nujno.