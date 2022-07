Prometni kaos na slovenskih cestah: preverite, kje se vijejo kolone

Kolona vozil na avtocesti proti Karavankam je na Lipcah. Domačine prosijo, naj za smer Jesenice uporabijo izvoz Lesce. Zaprt je uvoz na avtocesto za smer Karavanke na Lipcah, poroča kranjska policijska uprava.

Na podravski avtocesti je od dva do tri kilometre dolg zastoj od priključka Zakl proti Gruškovju. Zastoj je tudi na primorski avtocesti med Razdrtim in Ljubljano, zamuda je po oceni prometnoinformacijskega centra približno eno uro.

O zastojih poročajo še na cestah Izola–Strunjan proti Portorožu, Koper–Šmarje–Dragonja, Šmarje–Koper in proti mejnim prehodom s Hrvaško.

Osebna vozila za vstop in izstop iz države okoli dve uri čakajo na mejnih prehodih Gruškovje, Dragonja, Jelšane in Sečovlje. Na ostalih je čakalna doba od pol ure do ene ure.

Poleg tega so se danes začela pripravljalna dela za obnovo severne ljubljanske obvoznice med Zadobrovo in Tomačevim. Stekla bodo dela na prestavitvi portala elektronskega cestninjenja, zaradi česar bo oviran promet na območju razcepa Zadobrova, saj bo promet tekel po zoženih pasovih.

V prometnoinformacijskem centru voznikom svetujejo, naj vnaprej načrtujejo pot, poskrbijo za tehnično brezhibnost vozila, se pred potjo pozanimajo o stanju na cestah ter vozijo strpno, s primerno hitrostjo in varnostno razdaljo.