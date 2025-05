Prometna tragedija na Dolenjskem: »Mislil sem, da sem zbil srno«

Da je Rožle Grintal 21. oktobra 2022 zvečer do smrti zbil 49-letnega Marjana Bevca, ki je pešačil ob robu ceste Novo mesto–Trebnje, nedaleč od priključka za Karteljevo oziroma Kamenje, ni dvoma. Na oškodovancu so bile najdene sledi laka Grintalovega avtomobila, na istem vozilu pa so odkrili Bevčeve sledi. Je pa bolj zapleten odgovor na vprašanje, ali je Grintal med vožnjo storil tri cestnoprometne prekrške in posledično iz malomarnosti povzročil smrtno prometno nesrečo. 3 leta booktobra minilo od nesreče. Novomeško okrožno sodišče je bilo decembra lani o tem še kako prepričano. Zato mu je iz...