Strašni prizori s kraja nesreče, ki je zaprla avtocesto (FOTO)

Gorenjsko avtocesto, ki je bila zaradi prometne nesreče več ur zaprta, so v smeri proti Ljubljani znova odprli, a je med Brnikom in Vodicami še vedno zaprt vozni pas. Nastal je daljši zastoj med uvozom Kranj zahod in Vodicami, zastoji so tudi na vzporednih cestah, so sporočili z Darsa.

Prometna nesreča na gorenjski avtocesti 5.6.2025 Vodice Slovenija FOTO: Jože Suhadolnik