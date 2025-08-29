Prometna nesreča zaprla dolenjsko avtocesto (FOTO)

Zaprta je dolenjska avtocesta med Šmarjem Sap in razcepom Malence proti Ljubljani, sporočajo s prometno-informacijskega centra. Nastal je zastoj, ki sega že do izvoza za Cikavo.

Avtocesto je zaprla prometna nesreča, v njej je bilo udeleženo vsaj eno tovorno vozilo, kaj natanko se je zgodilo, smo povprašali Policijsko upravo Ljubljana. Informacije bomo objavili, ko jih dobimo.

Obvoz je mogoč skozi Škofljico mimo Lavrice, tudi tam pa že nastajajo zastoji.