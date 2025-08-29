NASTAL JE ZASTOJ

Prometna nesreča zaprla dolenjsko avtocesto (FOTO)

Zaradi prometne nesreče je bila dalj časa zaprta pri predoru Debeli hrib.
Fotografija: Zgodilo se je pred predorom Debeli hrib. FOTO: Promet.si
Zgodilo se je pred predorom Debeli hrib. FOTO: Promet.si

B. K. P.
29.08.2025 ob 11:00
29.08.2025 ob 11:52
B. K. P.
29.08.2025 ob 11:00
29.08.2025 ob 11:52

Zaprta je dolenjska avtocesta med Šmarjem Sap in razcepom Malence proti Ljubljani, sporočajo s prometno-informacijskega centra. Nastal je zastoj, ki sega že do izvoza za Cikavo.

Avtocesto je zaprla prometna nesreča, v njej je bilo udeleženo vsaj eno tovorno vozilo, kaj natanko se je zgodilo, smo povprašali Policijsko upravo Ljubljana. Informacije bomo objavili, ko jih dobimo. 

Obvoz je mogoč skozi Škofljico mimo Lavrice, tudi tam pa že nastajajo zastoji.

Zastoj sega že do Cikave. FOTO: Promet.si
Zastoj sega že do Cikave. FOTO: Promet.si

Komentarji:

