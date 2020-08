Prometna nesreča zaprla avtocesto, nastal je 10-kilometrski zastoj (FOTO)

Na slovenskih avtocestah potekajo številna dela

Na primorski avtocesti se je pred Brezovico proti Ljubljani okoli 7.30 zgodila prometna nesreča, zaradi katere je bil dlje časa zaprt prehitevalni pas. Nastal je 10-kilometrski zastoj, čas potovanja pa se je podaljšal za eno uro, je poročal prometnoinformacijski center. Po približno eni uri so posledice nesreče odstranili.Zastoji so nastali tudi na posameznih odsekih na regionalni cesti Vrhnika–Brezovica.Predvidoma do 2. 9. 2020 bo na primorski avtocesti na razcepu Gabrk zaprt krak iz smeri Kopra proti Sežani. Obvoz za osebna vozila je po regionalni cesti Divača–Sežana, za tovorna pa po regionalni cesti Divača–Senožeče in nato po avtocesti proti Sežani.Na vipavski hitri cesti je zaprt uvoz Vogrsko proti Vrtojbi in Italiji.Na pomurski avtocesti je zaprt priključek Murska Sobota proti Mariboru, in sicer izvoz in uvoz, vključno z bencinskim servisom.