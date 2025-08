Promet po državi vse bolj zgoščen, kaos na poti na morje! Arso opozarja na močnejše nevihte in nalivi

Prvi avgustovski vikend, na vrhuncu poletne sezone, ki je sicer ne krasi preveč poletno vreme, je na slovenskih cestah pričakovati gost promet. Ponekod po državi že prihaja do zastojev. Prometnoinformacijski center voznikom priporoča, da se na pot odpravijo pravočasno in da so pri vožnji zbrani.

Na večini hrvaških cest v smeri proti morju se je promet povečal, ponekod beležijo daljše kolone in zastoje. Pri Zagrebu je kolona vozil dolga približno 12 kilometrov.

Po podatkih prometnoinformacijskega centra za državne ceste zastoj nastaja na podravski avtocesti med priključkom Zakl in mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški ter na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Kosez in Viča do razcepa Kozarje proti Primorski.

Na primorski avtocesti so zastoji med razcepom Kozarje in Brezovico proti Kopru ter na posameznih odsekih med priključkoma Razdrto in Brezovica proti Ljubljani. Vožnja se na teh relacijah podaljša med 45 in 50 minutami.

Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke je proti Avstriji petkilomtrski zastoj. Prometnoinformacijski center za Kranjsko Goro priporoča izvoz Jesenice vzhod. V Avstriji je zastoj pred predorom Karavanke proti Sloveniji, predor občasno zapirajo proti Sloveniji zaradi varnosti.

Zastoji so prav tako na cestah Lesce - Bled, Pivka - Postojna, Šmarje - Dragonja, Šmarje - Koper, Izola - Strunjan in Lucija - Izola.

Pred delovno zaporo na štajerski avtocesti sta zastoja med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru.

Ob nalivih bodo naraščale reke

Na promet bi lahko danes vplivalo tudi vreme, saj bi lahko čez dan nastajali močnejše nevihte in nalivi, možni so močnejši sunkci vetra in krajevno tudi toča. V Italiji se že razvijajo posamezne nevihte, ki se bodo v prihodnjih urah organizirale v večji nevihtni pas oz. sistem, ki bo prek Furlanije dosegel zahodni del Slovenije. Nevihtna linija bo potovala od zahoda proti vzhodu Slovenije, glavnina vremenskega dogajanja bo med 13. in 22. uro. Agencija za okolje je za vso Slovenijo izdal oranžno opozorilo.

Ob nalivih bodo naraščale reke, opozarja agencija za okolje. V več delih države, zlasti pa v zahodni, osrednji in severovzhodni Sloveniji lahko pride tudi do zastajanja in poplavljanja padavinske vode in porasta manjših hudourniških vodotokov.