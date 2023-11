Promenada okusov v Stari Ljubljani (FOTO)

Pred dnevi je bila prestolnica prizorišče prve Promenade okusov v Stari Ljubljani, ki so jo pripravili festival Salon Sauvignon in šola Sommelier Master s podporo Turizma Ljubljana. Ljubitelji enogastronomije so pot začeli pred ljubljanskim Magistratom in se sprehodili po desnem bregu Ljubljanice čez Šuštarski most na njen levi breg.

Med sprehodom pa so v izbranih kulinaričnih hišah okušali pripravljene mojstrovine šesthodnega menija. Chef vsake kulinarične hiše je pripravil po eno kreacijo. V vsaki restavraciji so po trije vinarji treh vinorodnih dežel Slovenije v pokušino ponudili izbrana vina – skupaj več kot petdeset vzorcev. Vsaj eno vino posameznega vinarja so priporočili k posameznemu hodu.

Na začetku sta goste pozdravila Tomaž Bratovž iz JB restavracije in Stojan Ščurek s svojimi vini.

Slastni krožniki

Prvi krožnik, hladno predjed, tuna – kumare – oljčno olje, ponujen na terasi salona Steklarne Rogaška na Mestnem trgu, je kreacija legendarnega kuharskega mojstra Janeza Bratovža, JB restavracija. Drugi krožnik, hladna uvodna jed, je delo kuharskega mojstra Tomáša Javůreka, Balthazar restavracija, na razpolago je bil ali goveji tatar ali ostrige, in tretji krožnik, topla uvodna jed, je delo kuharskega mojstra Luke Železnika, Vander Urbani Resort, poimenoval ga je vandranje po gozdovih: sveži njoki z jurčkovo kremo, praženimi gozdnimi gobami, staran sir pustotnik, praženi lešniki, krebuljica.

Pri drugi hladni uvodni jedi so bile na voljo ostrige ali goveji tatar.

Vinski vitez Dare Špenko se je predstavljal s svojimi vini Polic.

Četrti krožnik, ribjo jed, je pripravil kuharski mojster Erik Florjanc, Zlata ladjica. Sestavljajo ga file Zupanove postrvi, konfitiran mladi krompir, postrvja veloute split sauce omaka s Podjedovo smetano in porovim oljem, breskev, svež grah ter ajdove kokice: ikre Zupanove postrvi. Peti krožnik, topla glavna jed, je kreacija kuharskega mojstra Jorga Zupana, gostilna Breg: v mesni različici telečja krača, počasi kuhan fižol z rožičem, štrukelj z bučo in kislo zelje z ocvirki, v vegetarijanski različici pa brezmesne turške sarme.

Posladkali so se s slaščico Honey Boulevard, ki jo je prav za Promenado okusov pripravila Laura Rotar iz slaščičarne Yauya Patisserie. Omenjene mojstrovine boste lahko užili tudi vnaprej – v redni ponudbi posameznih kulinaričnih hiš skupaj s promenadnimi vini kot popolno ujemanje vina in hrane.

Slavko Dobnik, direktor festivala Salon Sauvignon in vodja projekta Promenada okusov, je bil vidno zadovoljen z dogodkom, s kozarcem v roki pa je dejal: »Vino je vrhunska kultura in vrhunska vina zahtevajo vrhunske kontekste svojega užitja. Hkrati je vino nepogrešljiv spremljevalec sodobne gastronomije. Zato Promenado okusov umeščamo v izjemna, slikovita, prestižna historična okolja: v objekte umetnostnozgodovinske dediščine, v ulice in trge starih mestnih jeder.

Pisana druščina z leve: Slavko Dobnik, direktor festivala Salon Sauvignon in vodja projekta Promenada okusov, Primož Stayer, Keltis kmetija Kelhar, Zmago Petrič, Guerila vina, in Patrik Gaube, Vino Gaube

Skozi vinske dogodke, prepletene z gastronomijo, žlahtno podeželje vstopi v mesto na najbolj eleganten način – z vinskim kozarcem v roki. Promenada okusov v Stari Ljubljani je tako povabilo meščanom, da doživijo svoje mesto na prav poseben način – kot potep s kozarcem vrhunskega slovenskega vina do izbranih kulinaričnih hiš, hkrati pa obiskovalcem, da polno doživijo enogastronomijo mesta.«

S podporo strokovnjakov

Majda Debevc, kuratorica enogastronomije, je uživala v dogodku, ob tem pa nam podala svoj razmislek. »Slovenija je bogastvo vinskega sveta – ne le po izjemnih vinih, ki sodijo v sam svetovni vrh, ampak po neverjetni raznolikosti tipik spričo dejstva, da se prav na tem koščku sveta stikajo mediteranska in celinska rastišča. Vinskih biserov je v izobilju; temu bogastvu sva sledila z Edvardom Kužnikom pri izbiri družinskih vinarjev vseh treh vinorodnih dežel. To so priznani, uveljavljeni vinarji. Nekateri med njimi, še morda ne zelo znani med širšim občinstvom, so bili prijetno presenečenje ljubiteljev enogastronomije.«

Sodeč po nasmejanih obrazih v Stari Ljubljani bo naslednje leto še več ljubiteljev enogastronomije.