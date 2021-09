Projekcija IJS: takšno stanje se nam kmalu obeta v bolnišnicah

Nova projekcija epidemije covida 19, ki jih tedensko objavlja Institut Jožef Stefan, priča o tem, da nas čaka huda jesen.»Epidemija narašča s podvojitvenim časom približno 13 dni. Po kriterijih ECDC smo v temno rdeči fazi. Če bomo tako nadaljevali, bomo jeseni krepko presegli drugi val epidemije v bolnišnicah. Četrti val bo zaradi velike kužnosti različice delta predvidoma tako obsežen, da se bo do pomladi okužil bolj ali manj vsak necepljeni. Da četrti val ne bo preveč narasel, predvsem pa, da ne bo premočno obremenil bolnišnic, bi bilo potrebno, da se vsaj vsi starejši od 40 let čim prej cepijo in s tem zaščitijo pred hujšim potekom bolezni. Zaželena precepljenost odrasle populacije je nad 90 odstotkov,« so zapisali v tokratni modelski projekciji.V prvem valu se je okužil približno vsak stoti prebivalec, na vrhuncu prvega vala je bil delež kužnih približno 0,2 odstotka prebivalstva, kar pomeni približno vsak 500. prebivalec. V drugem, tretjem in četrtem valu se je do zdaj okužila približno slaba polovica prebivalstva. Trenutno je delež kužnih približno 0,75 odstotka prebivalstva oziroma približno vsak 130. prebivalec.