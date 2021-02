Projekcija: bomo marca vse odpirali, da bomo aprila ponovno zapirali?

Marca v zelenem?

Načrt sproščanja, ki ga je vlada sprejela v začetku decembra. FOTO: Gov.si

Aprila novo zaostrovanje ukrepov?

Epidemiološke razmere v državi so še vedno resne, opozarjajo pristojni, čeprav številke okužb in covid 19 pacientov padajo, s tem pa smo pred dnevi prešli v oranžno fazo ukrepov, ki je med drugim sprostila prepoved gibanja med občinami. Kako se bo v nadaljevanju gibala epidemiološka krivulja, je odvisno predvsem od našega ravnanja. Ugibanja o tem, kdaj bi se utegnili sprostiti še drugi ukrepi, so nehvaležna, zato so dobrodošle projekcije, ki jih pripravljajo strokovnjaki na Institutu Jožefa Stefana.Oranžno fazo smo dosegli, ko je sedemdnevno povprečje s testiranji potrjenih novih okužb padlo pod 1000 in ko je število covid 19 pacientov, ki se zdravijo v bolnišnicah, prav tako padlo pod 1000. Po podatkih za ponedeljek je povprečje okužb 843, v bolnišnicah pa se zdravi 648 pacientov s covidom 19. Reprodukcijsko število R, ki pove, koliko oseb v povprečju okuži ena okužena oseba, je 0,82.Za prehod v rumeno fazo se bo moralo sedemdnevno povprečje okužb spustiti pod 600, covid 19 pacientov, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje pa pod 500. Po projekciji IJS bi lahko manj kot 600 okužb na dan v povprečju dosegli 28. februarja, manj kot 500 pacientov na covid 19 oddelkih pa 2. marca. Torej bi čez slabe tri tedne lahko vlada razglasila prehod v fazo, ko bi se bodo po vladnem načrtu v šolske klopi vrnili še preostali osnovnošolci in dijaki zaključnih letnikov srednje šole, v živo bi znova stekla predavanja na fakultetah, za vse bi se odprli dijaških in študentski domovi, odprle bi se ostale servisne dejavnosti, odpravila bi se prepoved gibanja v nočnem času.Epidemiologi in IJS že dlje časa opozarjajo, da bodo stike, ki so jih imeli okuženi, lahko sledili, ko bo povprečno število pozitivnih padlo pod 300 na dan. To je tudi meja za prehod v zeleno fazo. Pri trenutnih pogojih, ko je tedensko povprečje 843 in ocenjeno reprodukcijsko število R=0,82, bi lahko to stanje dosegli konec marca. V zeleni fazi sledi odprava vseh omejitev, še vedno pa veljajo splošni higienski ukrepi ter prepoved barov, diskotek …Ob tem sicer na IJS opozarjajo, da je treba upoštevati tudi velike negotovosti za vse izračunane datume, saj je potek epidemije odvisen od ljudi in ukrepov. V oceni pozitivnih testov, bolnišničnih obravnav in števila umrlih oseb domnevajo, da smo z izvajanjem ukrepov spustili reprodukcijsko število na R = 0,82 (trenutna ocena). Upoštevali so vpliv prekuževanja in cepljenja po starostnih kategorijah. Predpostavili so, da je imunih štirikrat toliko kot potrjeno okuženih. Predpostavili so še, da je v Sloveniji trenutno prisoten pretežno običajen sev in ne kakšen bolj kužen sev.Za bolnišnične obravnave in število umrlih oseb predstavljajo tudi scenarija, da po 15. februarju R zraste na 1,0 oz. 1,1 zaradi sproščanja ukrepov v oranžni fazi, ter scenarij, da v Sloveniji že imamo bolj kužen novi sev, ki je razpršen v populaciji. V tem scenariju so predpostavili, da je bil 13. januarja delež novega seva 0,2 odstotka in da je 60 odstotkov bolj kužen od običajnega seva, ter da po 15. februarju R zraste na 1,0 zaradi sproščanja ukrepov v oranžni fazi.Nakazuje se, da bi lahko novi bolj kužen sev postal dominanten konec aprila in takrat bi se lahko krivulje obrnile spet navzgor. Ocenjeni podvojitveni čas novega seva v trenutnih pogojih je približno 16 dni (dan prej 15 dni). Negotovosti teh ocen so velike.