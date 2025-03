Program napolnili z uspešnicami (FOTO)

V Selnici ob Dravi, ki je streljaj od Mestne občine Maribor, so od 13. do 18. marca že desetič potekali dnevi kulture oziroma dnevi Arnolda Tovornika. Selničan Arnold Tovornik (1916–1976) velja za enega največjih slovenskih gledaliških igralcev vseh časov. Leta 1972 je kot tretji prejel Borštnikov prstan za življenjske dosežke.

Ponosni Selničani so mu posvetili Hram kulture, ki velja za enega najlepših slovenskih kulturnih domov. Miha Kranjčevič temu izjemnemu kulturniku že desetletje pripravlja poklon in tako je bilo tudi tokrat, saj je bil petdnevni program zelo bogat. Začeli so ga s Posli pod krinko (Špas teater), nadaljevali z monodramo Vlada Novaka Kralj ulice, potem je v goste s predstavo Pivo prišel Gojmir Lešnjak z Jašo Jamnikom.

Vsestranski Ranko Babić je zbrane nasmejal s komično uspešnico Alpski Ranko, sledila je predstava Alfa samski Gorana Hrvaćanina, Jerneja Kogovška in Maria Ćulibrka, včeraj pa so festival zaključili Blagi pokojniki, dragi možje Polone Vetrih, Janeza Dovča in Gorana Krmaca.

Uroš Skuhala, dolgoletni direktor Večera in Območne enote Maribor Zavarovalnice Triglav, v družbi Vlaste Krmelj, županje Selnice ob Dravi FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Največje zanimanje je požel Vlado Novak s svojo predstavo Kralj ulice. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Miha Krajnčevič, direktor zavoda Hram kulture, velja za eno od gonilnih sil kulture iz tega okolja.FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI