Profesorica s FDV zaskrbljena: Smo na točki, za katero si je ves Zahod prizadeval, da se ne bi zgodila

Ob tretji obletnici ruske agresije na Ukrajino so evropski voditelji obiskali Kijev in obljubili nadaljnjo podporo. Francoski predsednik Macron se je v Washingtonu srečal s Trumpom, ki v prve pogovore z Rusijo ni vključil Ukrajine ali Evrope. Moskva vztraja, da se bo vojna končala pod njenimi pogoji.

Profesorica Jelena Juvan s katedre za obramboslovje na Fakulteti za družbene vede je v pogovorni oddaji 24UR ZVEČER ocenila, da je Rusija vojaško in gospodarsko okrepljena, medtem ko je Ukrajina močno prizadeta. Mirna rešitev ni mogoča, dokler obe strani vztrajata pri svojih zahtevah. »Smo na točki, ko se zdi, da smo nekoliko bližje miru, ampak še zelo daleč od konca samega konflikta. Smo na točki, predvsem v luči dogodkov zadnjega meseca, ko lahko rečemo, da se zdi, da Rusija iz te vojne izhaja kot velika zmagovalka. Torej nekdo, ki je vojaški agresor, ki je kršil ustanovno listino OZN, ki je porušil vsa pravila, kot jih poznamo v mednarodni skupnosti od konca druge svetovne vojne dalje. Smo na točki, za katero so si vse zahodne države prizadevale, da se ne bi zgodila,« je ocenila.

Boji na terenu se nadaljujejo, mednarodna skupnost pa išče rešitev, ki bi preprečila nove konflikte. Juvanovo skrbi, da bi Trumpova politika lahko ponovila napake izpred druge svetovne vojne. »Ali bo to napaka ali ne, bo pokazal čas. Po mojem mnenju je Trumpovo razmišljanje, da čim prej razreši ta konflikt v Ukrajini, kajti Evropska unija ni v centru njegove pozornosti, ampak se preusmerja na Kitajsko oz. pacifiško območje. Predvidevam, da dolgoročno ne razmišlja o tem, kaj to lahko pomeni čez 10 let za nadaljnje Putinove ambicije, ampak verjetno vidi samo priložnost, da sklene neki mir, pa tudi, če je to zelo slab mir.«