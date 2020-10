Profesor predvidel, kdaj bo epidemija najhujša

Čeprav gre za razmeroma preprost model glede kompleksnosti (v primerjavi z mrežnimi modeli), v zdajšnji situaciji, ko nimamo več posamičnih žarišč, z njim lahko dokaj uspešno modeliramo trenutne razmere. V izris modela so dodane še faze epidemije, kot jih je definirala Vlada RS. FOTO: Sledilnik covida 19

Pred 1. novembrom zaprtje države?

»Prihodnost nikoli ni določena – razen z našimi dejanji zdaj in tukaj. Na modelu SEIR si lahko ogledate napoved, kdaj nas zaradi preobremenitve zdravstvenega sistema utegne doleteti naslednja, rdeča faza paketov. Ali pa tudi ne, če resno vzamemo ukrepe,« so zapisali pri sledilniku covida 19 ob objavi grafa na twitterju, ki je projekcija širjenja virusa pri nas v prihodnjih dneh in mesecih.Model je izdelal profesor, sicer predavatelj na zdravstveni fakulteti v Ljubljani in fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije. »Graf prikazuje projekcije epidemiološkega modela SEIR, ki sem ga uporabil za modeliranje širjenja epidemije v Sloveniji in je operativno v uporabi že od marca 2020. Model je bil razvit predvsem za spremljanje bolnišnične dinamike v epidemiji in se vsakodnevno izračunava na podlagi trenutnega stanja epidemije v Sloveniji,« nam je povedal.Na grafu lahko vidimo, kako se bo predvidoma število okužb v Sloveniji širilo ob predpostavki, da veljajo do zdaj sprejeti ukrepi (drugi paket iz oranžne faze). »Krivulje na grafu prikazujejo možne poteke spreminjanja števil bolnišničnih obravnav (oranžna barva), intenzivne nege (rdeča barva) in kumulativnega števila smrti (siva barva), kjer so s pikami označene dejanske številke posameznih kategorij, s črtkanimi črtami pa 50-odstotni intervali zaupanja v te ocene. Na grafu so z oranžnimi in rdečimi odtenki označene faze ukrepov ob širjenju korona virusa, kot jih je definirala Vlada RS. Začetki posameznih faz so izračunani na podlagi pričakovane vrednosti bolnišničnih obravnav in obravnav na intenzivnih oddelkih, kot jih napoveduje model SEIR. To pomeni, da bomo prišli v rdečo fazo R2 med 24. in 29. 10. in v fazo R3 med 29. in 3. 11. Tudi druge faze epidemije se tako ocenjujejo iz grafa. Tu je treba poudariti, da gre za veliko nedoločenosti v podatkih in modelu in da gre za grobe ocene možnih potekov epidemije. Če se bodo ukrepi začeli izvajati in se bodo ljudje teh ukrepov dosledno držali, se lahko faze premaknejo v kasnejši čas ali pa do njih sploh ne pride,« nam je razložil Žibert. Pravi še, da je graf zgolj ocena možnega poteka epidemije, če bo širjenje takšno, kot je zdaj.Nedeljski podatki so pokazali, da so v enem dnevu v Sloveniji odkrili 411 novih okuženih oseb. Vse kaže na to, da bo naša država v nekaj dneh prestopila v tretji paket ukrepov in omejitev oranžne faze je celo dejala, da se rdeči fazi in razglasitvi epidemije ne bo dalo izogniti