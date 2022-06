Prof. dr. Uroš Ahčan: Medicinska fakulteta bi morala ustvarjati srčne zdravnike

Ob izhodu iz MF pa mi pogled zastane na fotografiji mladeniča športne postave, živahnega pogleda in nalezljivega nasmeha. Poleg fotografije je prižgana sveča in odprta žalna knjiga. Izvem, da je bil študent tretjega letnika in da je storil samomor z obešenjem ... Preberite kolumno na Onaplus.si.