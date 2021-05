Prodajalke ne smejo piti med delovnim časom? To pravijo v trgovini

Pred dnevi je na twitterju zakrožila informacija enega od kupcev, da je zasledil nasvet prodajalk iz enega od diskontnih trgovin, naj stranke na blagajni počasi zlagajo v košare. »S tem ima ona (trgovka, op. p.) po koncu skeniranja 20 sekund, da spije malo vode, preden stranka vse zloži in plača. Tako jaz delam.«



Do debate je prišlo po tem, ko se je nekdo v šali pohvalil, da je bil pri zlaganju v košare hitrejši. »Danes sem dobil hitrostni dvoboj z blagajničarko. Ali se to da v življenjepis?«



Domnevne nepravilnosti in kršitve delovne zakonodaje v trgovinah so bile že večkrat pod lupo javnosti. Med drugim se je govorilo, da morajo trgovke nositi celo plenice, saj da med delovnim časom nimajo časa oditi na stranišče.



Tako se je zdaj ponovno odprlo vprašanje, ali lahko trgovke med delovnim časom sploh lahko pijejo. Iz omenjene trgovine, ki so jo uporabniki spleta pozvali k odgovoru, so zapisali: »Presenečeni smo, da v javnosti krožijo neresnične informacije, da zaposleni med delovnim časom ne smejo piti. Naši zaposleni imajo nemoten dostop do skupnih prostorov, kjer sta jim ves čas na voljo kuhinja in toaletni prostori.«

