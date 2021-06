Prleške gibanice pečejo tudi najstniki (FOTO)

Najboljša je iz krušne peči.

Kulturno, turistično in izobraževalno društvo Kelih je minuli konec tedna v Križevcih pri Ljutomeru pripravilo 8. turistično-gastronomsko prireditev Prleška gibanica 2021, na kateri je bilo ob trenutni situaciji zaradi koronavirusa v ospredju le državno ocenjevanje. Množična prireditev je odpadla in jo bodo nadoknadili prihodnje leto.Strokovna komisija je pod taktirko, predsednika Društva kuharjev in slaščičarjev Slovenije, zraven sta bili še kulinarični strokovnjakinji iz Srednje šole za gostinstvo in turizem Radenciin, ocenila sladice v dveh kategorijah. Na državnem ocenjevanju je bilo namreč kar 26 gibanic, 18 v kategoriji ljubitelji prleške gibanice in osem v kategoriji tržni ponudniki, večinoma s severovzhoda države in iz sosednjega Medžimurja.Znova se je potrdila priljubljenost prleške gibanice, saj povezuje ljudi, ki jo radi pečejo, in tiste, ki jo radi poskusijo. Da njihovo ocenjevanje pridobiva veljavo, je prepričan tudi Tomaž Vozelj, ki po svojih besedah zelo natančno spremlja kulinariko in njene posebnosti po Sloveniji. Tokrat je udeležencem le svetoval, naj bodo malo bolj pozorni pri peki »od spodaj«, saj so bile nekatere premalo pečene, a kljub temu odlične, kot se je izrazil. Tudi Štumpfova in Tompova sta bili navdušeni, pozitivno ju je presenetilo število prijavljenih, kar 19 je bilo pečenih v okroglem lončenem pekaču, na tradicionalen način.Spet so prijetno presenetili tudi mladi, sodelovalo jih je kar pet, mlajših od 18 let – eden od njih je celo zasedel 2. mesto med ljubiteljskimi tekmovalci.V kategoriji ljubitelji prleške gibanice so prva tri mesta osvojili(Boreci),(Ključarovci) in(Babinci). V kategoriji tržni ponudniki je najboljšo spekla Prlečkaiz Lončarstva Žuman, s. p. (Ljutomer), drugo mesto je zasedel Segrap, d. o. o. –​ Bioterme Mala Nedelja, tretja pa je bila ekipa Društva kmetic Križevci-Veržej. Prvi trije so prejeli pokale in praktične nagrade, zmagovalki pa še okrogel lončeni pekač Lončarstva Žuman. Absolutna zmagovalka je postala prleška gibanica Lončarstva Saša Žuman, s. p., glavno nagrado pa je prijazno odklonila, saj jo je ona podarila, tako je svoj lončeni pekač izročila drugouvrščeni slaščičarki.Kot nam je povedala predsednica Kulturnega, turističnega in izobraževalnega društva Kelih, bodo v naslednjih dneh že drugič podelili certifikate tradicionalna prleška gibanica tistim, ki so dosegli pogoje, določene s pravilnikom. Tradicionalna sladica se namreč peče v okroglem lončenem pekaču in na državnem ocenjevanju ustreza visokim standardom kakovosti. Certifikat je veljaven eno leto. Sicer pa je v sklopu projekta, ki ga sofinancirata Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in Program razvoja podeželja RS/CLLD, letošnji kulinarični pohod potekal virtualno.