Prleki brez konjev ne morejo (FOTO)

V družbi številnih gostov in ljubiteljev konj je županja Občine Ljutomer Olga Karba v Drevoredu Martina Luthra v prekmurski prestolnici odprla poulično razstavo ob 150-letnici kasaških dirk na Slovenskem. Nastala je v sodelovanju Pomurskega muzeja Murska Sobota in Kasaškega kluba Ljutomer in je bila septembra lani, ob jubileju, postavljena v Ljutomeru.

V Murski Soboti bodo dela na ogled do konca maja. Odprtja razstave, ki prikazuje bogato zgodovino kasaštva v Prlekiji in s tem v Sloveniji, se je udeležil tudi najboljši slovenski kasač Frodo S. Avtorica Tadeja Andrejek je pojasnila, da dela zajemajo obdobje od začetka 20. stoletja pa vse do 90. let 20. stoletja. Poudarila je, da Ljutomer velja za zibelko kasaštva, a ker ima pomurski muzej sedež v Murski Soboti, so želeli to bogato dediščino predstaviti tudi na levem bregu Mure.

Najstarejša ohranjena fotografija na njej je delo Karola Grossmanna iz leta 1903 in prikazuje dirko na Cvenu. Nekoč so dirke prirejali dvakrat na leto, spomladi in jeseni, ti dogodki pa so pritegnili množice ljubiteljev konjeniškega športa in postali pomemben del lokalnega dogajanja. Največ fotografskega gradiva se je ohranilo ob praznovanju pomembnih jubilejev, kot sta bili 80-letnica kasaškega športa in 100-letnica kasaštva v Ljutomeru; slednja je potekala pod pokroviteljstvom takratnega predsednika SFRJ Josipa Broza - Tita. Fotografsko gradivo na devetih panojih osvetljuje zgodovino tega športa v Sloveniji. Kot je povedala avtorica, so nekaj fotografij pridobili iz arhiva Kasaškega kluba Ljutomer, druge pa so odstopili zasebni zbiratelji. Nekaterih do zdaj niti klub ni poznal.

Pomurski muzej je ob razstavi izdal informativno zloženko z dodatnimi podatki o zgodovini tega športa. Predsednik Kasaškega kluba Ljutomer Branko Kristl je spomnil na pomembno obletnico: »Klub je bil ustanovljen 26. maja 1875 v Gradcu. Ponosni smo na ljutomerskega kasača, saj Prleki brez konjev ne moremo.« Ob prenosu razstave v Mursko Soboto je poudaril pomen sodelovanja med regijama. »Prav je, da Prleki in Prekmurci sodelujemo in reka Mura naj nas združuje,« je dejal Kristl ter spomnil, da bo odprtje letošnje sezone kasaških dirk v Ljutomeru 21. aprila, na velikonočni ponedeljek.