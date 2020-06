Prizori z Obale: vzelo vam bo sapo (FOTO)

Čeprav je bilo videti, da bo turistična sezona letos zaradi koronavirusa polom, si lahko turistični delavci ob morju za zdaj oddahnejo. Minuli vikend je bil, kot kaže, več kot odličen. »Trenutno stanje na plaži v Ankaranu, s socialno distanco. Zaradi bonov je turizem v Ankaranu zacvetel,« so zraven dopisali na strani mesta Ankaran na facebooku.Nekateri celo poročajo, da je bila gneča večja, kot je videti na fotografiji. Ena izmed komentatork je zapisala, da je bila gneča še večja in da turisti niso upoštevali priporočil o varnostni razdalji, druga pa je dodala, da je bila takšna gneča le v delu, kjer so ležalniki in da se je bilo mogoče umakniti tudi na varnejšo varnostno razdaljo.Malo za šalo, malo zares pa je eden izmed komentatorjev zapisal, da če bi vsi obiskovalci Obale ta vikend upoštevali varnostno razdaljo, bi končali v sosednji državi.Preberite še:O nepopisni gneči so poročali iz skoraj vseh obalnih mest. V krajinskem parku Strunjan pa so morali v soboto napovedati celo poostreni nadzor , saj so bili avtomobili parkirani vsepovprek.