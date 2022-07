Prizori s Krasa, ob katerih boste ostali brez besed: to so storili domačini (FOTO)

Več kot 1600 ljudi danes sodeluje v protipožarni intervenciji na Krasu. »Ljudje s kraških krajev na ogroženem območju so še kako hvaležni v prvi vrsti številnim gasilcem,« sporočajo iz CZ za Severne Primorsko. Velika večina gasilcev, ki se te dni borijo z ognjeno stihijo neslutenih dimenzij, prihaja iz prostovoljnih gasilskih društev iz vse Slovenije. »Seveda so zahval deležni tudi pripadniki Slovenske vojske in vseh drugih služb v sistemu zaščite in reševanja, ki so v teh dneh aktivni na Krasu,« so še zapisali v sporočilu za javnost. Kar izjemni in nepozabni so po njihovih besedah vsakodnevni prizori v središču Kostanjevice na Krasu. Tam se ob menjavah gasilskih in drugih enot zbere praktično vas vas. Ljudje pa junakom ploskajo, ponujajo ohlajeno pijačo in sadje ipd. »Ganljivi prizori, na katere smo lahko vsi le ponosni.«

Pristojni dodajajo, da je gasilcem ob takšni podpori ljudi vsaj malce lažje. »Predvsem pa ne smemo pozabiti domačih gasilcev iz Prostovoljnega gasilskega društva Kostanjevica na Krasu, kajti zanje je vse skupaj še veliko težje. Branijo namreč svoje domove in družine,« so sklenili v sporočilu za javnost.

Kostanjevica na Krasu. FOTO: Ervin Čurlič

