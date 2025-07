Prizori kot prejšnji mesec v Kamniku: že od 6. ure čakali za mesto pri novi zdravnici (FOTO)

Podobno kot pred mesecem dni v Kamniku, ko so se pred tamkajšnjim zdravstvenim domom že ob štirih zjutraj začeli zbirati ljudje, ki so si želeli zagotoviti mesto pri novi zdravnici družinske medicine, se je dogajalo danes v Idriji. V Zdravstvenem domu (ZD) Idrija je namreč popoldne delo prav tako začela nova zdravnica družinske medicine.

Gneča pred ZD Idrija. FOTO: Gregor Kodela

Opredelila je lahko 400 pacientov, a že pred šesto uro zjutraj se je pred zdravstvenim domom za vpis pri zdravnici vila dolga vrsta čakajočih, navaja Delo.

V ZD Idrija pričakovali tak naval

Nekaj minut po sedmi uri zjutraj, ko so začeli podeljevati vpisne številke, je teh že zmanjkalo. Kot so za Delo pojasnili v ZD Idrija, so takšno gnečo pričakovali. Računali so, da bo vseh 400 prostih mest pri dr. Leni Lapanja zapolnjenih že danes, kar se je tudi zgodilo. No, brez osebnega zdravnika bo vseeno ostalo še približno 1200 občank in občanov.