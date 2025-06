Prizor, ki ga Slovenija ne bo pozabila: 10 tisoč afriških otrok zapelo v slovenščini (VIDEO)

Predsednica Nataša Pirc Musar, misijonar Pedro Opeka in malgaški predsednik Andry Rajoelina so minuli teden na Madagaskarju slavnostno odprli novo osnovno šolo, ki bo revnim malgaškim otrokom odprla vrata do znanja.

Za številne prisotne je bil to nepozaben in zgodovinski trenutek, med drugim zato, ker je kar 10 tisoč otrok in mladih v slovenščini zapelo pesem Mi se imamo radi, piše na spletnih straneh Slovenske karitas.

(Poslušajte pesem, ki so jo pripravili učenci):

Nova šola za 550 otrok, ki drugače morda nikoli ne bi sedli v šolske klopi

Nova šola, ki je bila zgrajena v zadnjih mesecih pod vodstvom misijonarja Pedra Opeke, ima 12 učilnic, šolsko kuhinjo in sanitarije posebej za deklice in dečke. Na leto jo bo lahko obiskovalo 550 revnih otrok, starih od 6 do 11 let.

Gre za pomemben projekt, saj kar 30 odstotkov otrok na Madagaskarju nima možnosti obiskovati osnovne šole. Gradnjo je financiralo Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije v okviru strateškega partnerstva s Slovensko karitas.

Dogodek je bil poln veselja, pesmi in plesa. Otroci in mladi, ki se že šolajo v okviru šol Akamasoe, teh je kar 21.000, so s svojo energijo pokazali, da šola zanje pomeni novo priložnost za življenje.

Predsednica Pirc Musar: Šola so odprta vrata do znanja in skupnosti

Predsednica Nataša Pirc Musar je ob odprtju poudarila pomen izobraževanja: »Odprtje šole je praznik za vsako skupnost tega sveta. Ko odpiramo šolo, pošiljamo pomembno sporočilo v svet. Šola pomeni odprta vrata do znanja. Pomeni odprta vrata do druženja z vrstniki. Pomeni oblikovanje človeka tako, da lahko prispeva k skupnosti.«

FOTO: Zaslonski posnetek, Instagram

Misijonar Pedro Opeka pa je ganjeno dodal: »To šolo smo zgradili s slovenskim denarjem. Šola je za nas tukaj napredek. Otroci morajo iti v šolo, saj se tam naučijo spoštovati druge, jim pomagati. Mi se tukaj borimo s skrajno revščino. Proti revščini se bomo vedno borili — in ta boj se začne s šolo.«

Za Pedro Opeko, ki že desetletja deluje na Madagaskarju, je bil obisk predsednice zgodovinski.

»Prvič je prišla predsednica obiskat Afriko in Madagaskar. Tukaj sem ostal zaradi 21 tisoč otrok, ki smo jih rešili s ceste in smetišča. Hvala vsem Slovencem, ki pomagate misijonarjem in podjetjem, ki so sodelovala z dvema kontejnerjema pomoči. Ta pomoč bo razdeljena med mladino. Ko se šolajo, vedo, da niso sami na svetu in da je treba sodelovati,« je povedal.

Skupaj proti revščini – Slovenija ostaja pomemben podpornik

Na Slovenski karitas so ob tem dogodku zapisali, da so veseli za vse mlade Malgaše, ki bodo zdaj lahko postali učitelji, zdravniki, računalničarji, kuharji, inženirji in bodo s svojimi talenti pomagali tudi drugim.

Ponosni so na vse humanitarno delo slovenskih misijonarjev na Madagaskarju, ki se že desetletja trudijo izboljšati življenje tamkajšnjega prebivalstva na področju izobraževanja, zdravstva, prehranske varnosti, oskrbe z vodo in dostojnega dela.

Ob koncu dneva je Pedro Opeka ganjeno povedal: »Vtisi so nepozabni in zgodovinski. Hvala, Slovenija. S šolo se borimo proti revščini. In ta boj bomo nadaljevali skupaj.«