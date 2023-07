Priznanje Urške Klakočar Zupančič o Robertu Golobu

Urška Klakočar Zupančič je prva predsednica državnega zbora in nekoliko manj tradicionalno to funkcijo tudi opravlja. Je precej aktivna in zase pravi, da ni le figura, ki bo dajala besedo in udarjala s kladivcem, ko je nemir v dvorani. »Nisem prišla le sedeti v parlament, ampak se aktivno udejstvovati,« je dejala v intervjuju na tretjem programu RTV Slovenija.

Treba je pokazati meje

Včasih pripomni tudi kakšno hudomušno, a z razlogom, pravi. Izpostavljen je bil denimo poslanec NSi, Aleksander Reberšek, za katerega je dejala, da je »zelo provokativen poslanec in da mu je včasih treba povedati, kje so meje, pa morda na način, ki ga razume, ker vsakega morda ne razume. Tako da se ne pustim preveč hecat, tudi kot poslanka s strani drugih poslancev, ampak jasno povem svoje stališče, svoje mnenje«.

Napake in ljudstvo težko oprošča

Vladi podpora pada. Po njenem mnenju to verjetno kaže na to, da so bila pričakovanja ljudi visoka. A v pravni državi stvari terjajo čas: »Tukaj je po moje glavni problem, da so ljudje zelo hitro pričakovali neke spremembe. V pravni državi pa zelo hitro ne bo šlo.«

Priznava še, da so bile zelo gotovo storjene nekatere napake, ki jih je ljudstvo zaznalo in jih težko oprošča: »In tukaj bi apelirala na vse, politike in političarke, da se zazrejo vase, tudi tiste v Gibanju Svoboda, razmislijo in potegnejo iz tega nekaj najboljšega. Tudi sama sem naredila kakšno napako in iz tega se poskušam kaj naučiti, da bom potem delovala bolje. Resnično nas žene, celotno poslansko skupino Gibanje Svoboda, dobri nameni.«

Urška Klakočar Zupančič o skrhanih odnosih

Njen odnos z Robertom Golobom je označila za korekten: »Ni nobenih skrhanih odnosov. Midva sva redno v kontaktu. Ne vem od kje ... Odkar sem prišla v politiko, sem izvedela veliko stvari o sebi, ki jih prej nisem vedela. To so neka natolcevanja, ki ne rabijo niti odgovora.«

Zakaj predsednika vlade Roberta ni bilo na slavnostno sejo državnega zbora »Mislim, da bi bilo prav, da bi predsednik vlade prišel. Sam se je nekaj dni prej opravičil, da ima obveznosti, potem je bil eno uro kasneje na državni proslavi. Mislim, da bi bilo prav, da bi izkazal spoštovanje do državnega zbora, tudi do poslank in poslancev koalicije, ki so bili tam in bi se te seje udeležil. Upam, da bo v prihodnosti to tudi upošteval,« je dejala Urška Klakočar Zupančič.

Pojavile so se govorice, da so se v Gibanju Svoboda odnosi skrhali in da niso več tako enotni, kot so bili. »Govorice so vedno in vedno bodo.«

Gibanje Svoboda ima 41 poslancev in nimajo vsi enakega mnenja, je jasna: »Ljudje imajo svoje mnenje, ki je lahko drugačno od večine, ampak se potem argumentirano nekoga skuša prepričati ali pa se sprejme kritiko. To, da bi se govorilo, da so to neke razpoke, ker ljudje ne kričijo vsi skupaj v en rog, je neumnost. Pričakujem, da bodo zreli, razgledani in izobraženi ljudje imeli različna stališča in bili kritični. Samo tako bomo prišli do najboljše rešitve.«

Dotaknila se je tudi sestave koalicije: »Takšna je, kot je, in v tej sestavi gremo naprej.« Pohvalila pa je sodelovanje NSi pri ustavnih spremembah, ki so nujne in potrebne, in bodo omogočile bolj učinkovito delovanje državnih organov in te države: »Konstruktivna opozicija, to je tisto, kar vsaka demokracija potrebuje.«

Kaj si misli o Danijelu Bešiču Loredanu

Kaj pa koalicija, kako močna je? »Trenutno ne vidim ničesar, kar bi lahko koalicijo zamajalo,« odgovarja. Pojasnila je še, da niti interpelacija ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana ne.

Predsednica državnega zbora je poudarila, da javno zdravstvo mora ostati in prepričana je, da minister skuša javno zdravstvo zaščititi in ga postaviti na pravo mesto, a se zaveda, da se pri tem verjetno sooča z raznimi interesnimi skupinami: »Verjamem, da mu ni lahko.«

Minister za zdravje sicer dela tudi pri zasebniku in tega se Klakočar Zupančiča zaveda: »To, da dela pri zasebniku, mu ne gre v prid.«

Imate zgodbo za nas? Pišite nam prek spodnjega obrazca.