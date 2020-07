Priznanje jim je podelila tudi tovarna Ford

Mladi z zanimanjem prisluhnejo predstavitvi. FOTO: Slobodan Mrkonjić

Tudi malicajo po rudarsko

3. julija 1999 so odprli muzej.

Tako je bilo nekoč. FOTO: Leon Vidic

Rudarsko stanovanje FOTO: Leon Vidic

Leta 1999, ob rudarskem prazniku, so v Velenju odprli edini podzemni Muzej premogovništva Slovenije, ki je že dve leti pozneje prejel posebno priznanje Evropskega muzejskega foruma. Do danes je sprejel že več kot pol milijona obiskovalcev. Natanko polmilijonta obiskovalka je bila minuli teden 16-letna dijakinja iz Šentjurja, ki ga je obiskala skupaj z Zvezo prijateljev mladine Moste-Polje. Tehnični in organizacijski vodja Muzeja premogovništva Slovenijeji je izročil darilni bon za vikend paket v apartmaju za šest oseb v Termah Čatež. Simbolične nagrade, družinske vstopnice za ogled Muzeja premogovništva Slovenije, so podelili tudi 499.998. in 499.999. obiskovalcu, vsi trije so v spomin dobili še rudarsko svetilko, nekakšen simbol rudarstva, ki so jo nekoč uporabljali in si z njo svetili pri delu v rovih.»Muzej premogovništva je nastal kot pobuda, da ne bi pozabili zgodovine rudarstva. Odprli smo ga v avtentičnih prostorih na dan rudarjev 3. julija 1999, tam, kjer je nekoč res potekalo pridobivanje premoga, saj so bili ti prostori resnično namenjeni rudarjem in rudarjenju. Dvigalo, s katerim se obiskovalci spuščajo v jamo, je iz leta 1888 in še vedno odlično deluje,« pove Mitja Kamenik in doda, da je podzemni muzej postavljen v resnično okolje nekdanje Jame Škale, kjer se je premogovništvo v Šaleški dolini pred več kot 145 leti tudi začelo. »Zanimiv je tudi zato, ker obiskovalci vanj vstopajo povsem enako, kot so rudarji v prejšnjem stoletju. Pod vodstvom vodnika, ki jih sprejme v prezivnici, se spustijo 160 metrov pod zemljo. Pred tem se seveda oblečejo v rudarska oblačila, površnik, čelado, s sabo dobijo tudi rudarsko malico.« V uri in pol si v podzemnih rovih ogledajo, kako je potekalo delo rudarjev nekoč in kakšno je njihovo delo danes. Muzej je multimedijsko opremljen v slovenskem, nemškem, angleškem, italijanskem in hrvaškem jeziku.V zunanjem delu ponuja na ogled zbirko razvoja premogovništva v Sloveniji, rudarsko stanovanje iz leta 1930, zgodovino skoka čez kožo, scene v muzejskem parku in razstave priznanih umetnikov. Trenutno so na ogled razstave India Welcome, Štirje avtorji na kosu premoga, skulpture, razstava geodetskih kart Šaleških jezer od nastanka do danes ter velenjske glinene ploščice avtorice. Ponosni so, ker lahko edini v Sloveniji v podzemni muzej popeljejo invalide na vozičkih, obiskali so jih tudi že slepi in slabovidni.Muzej je prejel številna priznanja, med drugim omenjeno priznanje Evropskega muzejskega foruma, Valvasorjevo priznanje, Fordovo nagrado za ohranjanje tehnične dediščine in zlati grb Mestne občine Velenje.