Priznani slovenski zdravnik razkril, kaj vse mu nosijo bolniki

Mnogi pacienti se svojemu zdravniku zahvalijo s simboličnim darilom, ker jim je pomagal pri zdravljenju. Če je zdravnik zaposlen v zasebni zdravstveni ustanovi, omejitev pri vrednosti darila ni, drugače je v javnem zdravstvu. Zdravniki in tudi medicinske sestre v javnem zdravstvu so največkrat deležni zahvale v besedi, a najdejo se tudi pacienti, ki znajo podariti manjša darila.



Priznani slovenski kardiolog Samo Vesel se je te dni obregnil ob zapis enega od medijev, ki je objavil fotografijo enega od slovenskih zdravnikov, ki ga je paparac ujel na hodniku zdravstvene ustanove z darilno vrečko v rokah. »Da vam prihranim čas, če se boste kdaj lotili mene,« je zapisal. Nadaljeval pa, kaj so mu v zadnjem mesecu bolniki prinesli: »2 x pol litra olja, vrečko bučnih semen, 10 jajc, 1/2 kg kave, bonbone Rafaelo, bonbonierco, 1/4 kg domačih piškotov.«



Kot pravi Vesel, vsega niti ni odnesel domov. »Pol litra sončničnega olja in 10 jajc sem odnesel domov, ostalo razdelil med osebje, bonbone pa so pojedli otroci, njihovi starši in nosečnice, ki prihajajo v ambulanto,« je zapisal.



Za zdravnike in vse zaposlene v javnem sektorju veljajo stroga pravila prejemanja daril. Po zakonu lahko v koledarskem letu sprejmejo več manjših daril v vrednosti do 20,86 evra, o vsem, kar je več, pa mora mora javni uslužbenec izpolniti obrazec za vpis v seznam daril. Hkrati velja omejitev, če od iste osebe v koledarskem letu darila presežejo vrednost 125,19 evra.



Zdravniki največkrat od hvaležnih pacientov prejmejo kakšno buteljko, bonboniere, čokolade in tudi paleto domačih izdelkov, kot so potice, salame, celo testenine, jajca, olje, kis, marmelade. Ob posebnih priložnostih in praznikih so pacienti tudi bolj radodarni, znajo povedati zdravniki.

