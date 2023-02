Priznani slovenski nevrokirurg mora izraelskemu pacientu še vedno odplačevati 3,74-milijonski dolg

Danes je pravnomočna postala sodba Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP), ki je lani ugotovilo, da je bila prof. dr. Vinku V. Dolencu v postopku priznanja tuje sodne odločbe kršena pravica do poštenega sojenja. Tako poroča Delo in še, da sodba ne zadrži izvršilnih postopkov, ki jih je zoper njega – na podlagi te tuje sodne odločbe – sprožil izraelski pacient. Ti bodo ustavljeni šele, ko bo poplačan ves dolg v višini 3,74 miljona evrov. Je pa Dolencu s sodbo ESČP priznana povrnitev premoženjske škode, dogovori z državo potekajo.

Tako nevrokirurg Vinko V. Dolenc ni bil avtomatično odrešen milijonskega dolga do pacienta, ki ga je tožil, še vedno mu namreč z računa trgajo sredstva za poplačilo, kot to počnejo že od leta 2013. Tako mora preživeti le s tretjino svoje pokojnine. Kot piše Delo, je svetovno priznani nevrokirurg, pionir pri operacijah lobanjskega dna – po njem se imenuje devet operativnih postopkov –, imel zaradi poplačevanja tožbe veliko težav. Pomislil je med drugim tudi na to, da so za preživetje dobre tudi konzerve s pretečenim rokom.

Leta 1992 je Dolenc v ljubljanskem kliničnem centru izraelskemu državljanu Elijahu Mesiki odstranil benigen možganski tumor, a se je nato zapletlo. Omenjeni je postal trajni invalid. Zoper kirurga je v Izraelu sprožil sodni postopek in uspel. Naša sodišča so sodbo, po kateri je Mesiki pripadla visoka odškodnina (3,74 miljona evrov), priznala. Dolenc se je proti temu boril na vseh domačih sodnih instancah in mu je po tem, ko je nazadnje vrhovno sodišče odločilo v njegovo škodo, uspelo šele lani na ESČP.

Zakaj Izraelec ni tožil UKC, ki je odškodninsko zavarovan, ni znano. Dolenca so v Izrael zvabili pod pretvezo, da potrebujejo njegovo pomoč pri operacijah, in mu vmes izročili sodno pošto.

