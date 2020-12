Priznanega fotografa ustavila huda sladkorna

V fotografskem svetu je dobro poznan. Ni le odličen fotograf, ampak tudi dober kolega.

Pomagajo Sončki dobrote

Kako pomagati?

Fotografska zveza je pozvala fotografske klube, fotografe in dobre ljudi za pomoč pri zbiranju sredstev za odličnega fotografa, ki je prispeval veliko k prepoznavnosti slovenske umetniške fotografije doma in v svetu ter je v svetovnem merilu s svojim širokim opusom fotografije dosegel najvišje fotografske naslove.

Odličen fotograf, dober kolega

Sandiju namenili solidarnostno pomoč

»Ko potrebuješ pomoč, ti je pri srcu težko. Treba je malo premleti, preden se odločiš, da sprejmeš ponujeno pomoč,« nam je te dni dejaliz Železnikov. Fotografski mojster, ki je za svoja dela v domovini in tujini požel številne nagrade, ima sladkorno bolezen. Pojavil se je hud zaplet diabetičnega stopala, zato mu je zdravnik že pred enim letom rekel, da ne sme stopiti na nogo. Zdaj mojster v domači hiši potrebuje dvigalo, ki stane nekaj deset tisoč evrov. Klicu na pomoč so prisluhnili v Železnikih, odzvala se je tudi Fotografska zveza Slovenije.Prvi, ki so pristopili k akciji zbiranja denarja za hišno dvigalo, so bili člani sekcije Sončki dobrote – ta deluje pod okriljem železnikarskega Kulturno-umetniškega društva France Koblar. Sončki dobrote vsako leto, na zadnjo novembrsko soboto, v dvorani na Češnjici pripravijo dobrodelni koncert, zbrani denar pa usmerijo do domačina, ki potrebuje pomoč.Tako so v preteklosti med drugim pomagali invalidni sokrajanki pri izgradnji hidravličnega dvigala in mami samohranilki pri obnovi sobe za invalidnega sina. Pomagali so zakoncema iz okolice Škofje Loke pri urejanju doma zaradi poškodbe hiše po zemeljskem plazu, na pomoč so priskočili naglušnemu dečku in gibalno ovirani deklici pri nakupu invalidskega vozička, lani pomagali tudi mlademu domačinu pri ureditvi stanovanja, prilagojenega za življenje tetraplegika.»Tega, da letos koncerta najbrž ne bomo mogli izpeljati, smo se začeli zavedati že v začetku septembra, ko se običajno začnejo resne priprave na dobrodelni koncert. Naše slutnje so se kmalu izkazale za resnične, zato smo začeli načrtovati manjši dogodek, s katerim bi zagnali našo letošnjo dobrodelno akcijo. Toda tudi to idejo smo ob omejitvah zaradi koronavirusa morali opustiti. Tako je padla odločitev, da se dobrodelna akcija vseeno sproži, in sicer z zbiranjem donatorskih sredstev,« so zapisali Sončki dobrote.Letos so se odločili, da bodo denar zbirali za sokrajana Aleksandra Čufarja, ki »bi mu hišno dvigalo zelo olajšalo gibanje po hiši in izhode na prosto. A to bo velik finančni zalogaj, ki ga Čufarjevi nikakor ne bodo zmogli brez pomoči. Prav jim bo prišla vsakršna pomoč.« Denar za nakup hišnega dvigala se že steka na tekoči račun KUD France Koblar.K akciji zbiranja denarja je te dni pristopila še Fotografska zveza Slovenije. »Aleksander se sooča s hudo sladkorno boleznijo in charcotovo artropatijo oziroma hudim zapletom diabetičnega stopala, pri čemer gre za propadanje sklepov in kostnine. Zdaj hodi s pomočjo bergel, levega stopala pa ne uporablja, da ne bi prišlo do deformacije. Težko zdravstveno stanje narekuje zelo omejeno gibanje po hiši in velike težave predvsem pri premagovanju stopnic, posebno z vozičkom, ki mu bo olajšal življenje. Delna, a dobra rešitev tega problema bi bila montaža dvigala v hišo, kar pomeni ogromen strošek, ki ga sam in njegova družina ne zmorejo,« je na spletno stran Fotografske zveze Slovenije te dni zapisal njen predsednikDodal je: »Aleksander je v fotografskem svetu dobro poznan. Ni le odličen fotograf, ampak tudi dober kolega. Sodeloval je s posameznimi društvi in aktivno deloval v Umetniškem svetu Fotografske zveze Slovenije. Tu je z vso resnostjo in tenkočutnostjo pripomogel k še večji prepoznavnosti slovenske umetniške fotografije doma in v svetu. S svojim širokim opusom fotografij pa je tudi v svetovnem merilu dosegel najvišje fotografske naslove.«Kot je še dodal predsednik, so v Fotografski zvezi Slovenije »prepričani, da bi bilo dobro in lepo, da mu v teh zanj težkih časih tudi slovenski fotografi stopimo naproti. Tako smo se odločili, da namesto tiskanega kataloga 51. slovenske pregledne razstave fotografij izdelamo katalog v digitalni obliki (pdf), sredstva za tisk pa namenimo kot solidarnostno pomoč Sandiju. Vemo, da ima Sandi med nami veliko prijateljev, ki bi mu bili pripravljeni pomagati.« Fotografskim kolegom in vsem ljudem dobrega srca, ki bi bili uveljavljenemu slovenskemu fotografu pripravljeni priskočiti na pomoč, pa je Igor Debevec položil na srce še te besede: »Pomoč za Aleksandra Čufarja je mogoče zbirati individualno ali v okviru posameznih fotodruštev.«