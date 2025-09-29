Priznana učiteljica Rozalija je dobra gozdna vila iz Lendave

Društvo upokojencev Lendava deluje že od leta 1951 in je eno večjih društev v občini. Člani delujejo na različnih področjih, in sicer socialno-zdravstvenem, v kulturi, športu, na družabnih dogodkih, tuje jim ni niti mednarodno sodelovanje z upokojenci iz Madžarske in Hrvaške. Še posebno pa je aktivna sekcija zeliščarstva.

Vanjo je vključenih okrog 25 članic, ki v prostem času nabirajo raznovrstna zelišča. V delavnicah predvsem v jesensko-zimskem času iz njih izdelujejo različne kreme, kuhajo zeliščne čaje itd.

Sekcija se s stojnicami predstavlja na raznoraznih dogodkih; povsod, kjer se pojavijo, je njihova stojnica vselej dobro obiskana, saj si lahko obiskovalci vsa zelišča in kreme pobližje ogledajo in spoznajo njihov pomen, namen zelišč za zdravje in dobro počutje. Članice jih nabirajo v okolici Lendave, z leti pa so si pridobile toliko izkušenj in znanja, da jim daleč naokoli ni para.

Legendarna učiteljica

Rozalija Vajdič za članice sekcije pripravlja številne poučne in strokovne delavnice. V pogovoru nam je ljubiteljska zeliščarica povedala, da je poklicni del svojega življenja preživela na Dvojezični osnovni šoli I Lendava, in sicer kot učiteljica kemije in biologije, sicer pa se že vse življenje ukvarja z gojenjem in predelavo zdravilnih zelišč.

Znana je tudi po tem, da je prevedla glavnino učbenikov za biologijo in kemijo za osnovne šole ter za 1. letnik gimnazije.

Stojnica, na kateri se predstavljajo članice sekcije za zelišča DU Lendava, je venomer dobro obiskana.

Svoje bogato znanje o blagodejnih in zdravilnih učinkih zeli je prenašala tudi na učence; na šolskih krožkih, poletnih taborih in drugih obšolskih dejavnostih je šolarje seznanjala z radodarno razkošnostjo narave in vsem, kar nam ta zdravilnega in blagodejnega ponuja. Marsikoga je navdušila celo za nadaljnji študij. Z znanjem, ki je že skoraj utonilo v pozabo, a je v zadnjem desetletju ponovno postalo aktualno, je postala zanimiva tudi širši javnosti, svoje znanje zdaj deli tudi na številnih televizijskih in radijskih oddajah ter v časopisnih člankih.

S temo naravne dediščine je sodelovala celo pri Monografiji Lendave, znana pa je tudi po tem, da je prevedla glavnino učbenikov za biologijo in kemijo za osnovne šole ter za 1. letnik gimnazije.

Za vsako bolezen rož'ca raste

Svoje široko znanje o naravi, zeliščih in njihovih zdravilnih učinkovinah zna na poljuden in privlačen način približati tako mladim kot starejšim. Na številnih predavanjih jih pritegne predvsem njeno razvejano znanje uporabe zdravilnih rastlin tako v medicinske kot v kozmetične in negovalne namene. Gostuje po krajevnih skupnostih, na šolah v okviru projektov ter z Društvom upokojencev Lendava. S svojim znanjem o naravni dediščini pokrajine ob Muri ter o gojenju in pridelavi zdravilnih rastlin za domače lekarne je prispodoba dobre gozdne vile, na katero se lahko že zaradi njenega znanja in širokosrčnosti vsi zanesejo. Je ambasadorka reka: Za vsako bolezen rož'ca raste.

Ob negovanju svojega zelenjavnega, zeliščnega in cvetličnega vrta jo razveseljuje tudi branje knjig in druženje v zvestem prijateljskem krogu, ki je vselej deležen daril iz njene domače lekarne.